Faccionadas são presas pela PM com 90 porções de drogas em Primavera do Leste

Duas mulheres, suspeitas de integrarem uma facção criminosa, foram presas em flagrante por policiais do 14º Batalhão, por tráfico ilícito de drogas. Com elas, as equipes apreenderam 90 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, skank, cocaína e R$ 446 em espécie.

Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, as equipes receberam informações de que as suspeitas seriam responsáveis pela comercialização de drogas pela região central do município. Na ocasião, uma delas estaria em uma motocicleta modelo Honda CG 160, cinza, fazendo a entrega das drogas na modalidade delivery.

Após a denúncia, os militares intensificaram o policiamento e flagraram a suspeita em um veículo com as mesmas características apresentadas na denúncia. A condutora tentou fugir em alta velocidade, mas foi detida em seguida.

As equipes encontraram com ela diversas porções de entorpecentes. Questionada sobre a origem das drogas, ela relatou que fazia a venda acompanhada de uma amiga e que ambas utilizam uma casa na Rua Chamame para esconder as drogas.

A mulher relevou o endereço da comparsa, que foi identificada, abordada e detida em seguida. Elas levaram os policiais até o imóvel utilizado para prática de vendas de drogas. No local, foram encontrados diversas porções de entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens para comercialização dos ilícitos.

As suspeitas e todo material apreendido foram levados à delegacia, na noite de sexta-feira (16.1), para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT