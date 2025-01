Faccionado é preso pela PM em flagrante por tentativa de feminicídio

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (17.1), um homem de 25 anos por tentativa de feminicídio contra a esposa, de 21 anos, no bairro Novo Colorado, em Cuiabá. A vítima foi esfaqueada nas costas, após uma discussão com o suspeito. O indivíduo possui diversas passagens criminais, era monitorado por tornozeleira eletrônica e integrante de uma facção criminosa.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais militares foram informados sobre o crime em um conjunto de kitnetes localizado na Rua Benedito Conceição. No local, as equipes encontraram a vítima com ferimento nas costas, deitada em um colchão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a jovem até o Hospital Municipal de Cuiabá. O suspeito foi detido em flagrante de frente à residência do casal.

À PM, o suspeito confessou autoria do crime e alegou que teve um desentendimento com a vítima, após o mesmo ser proibido de citar o nome de uma facção criminosa na casa.

Durante a condução do suspeito, vizinhos do casal tentaram impedir a prisão do homem. Os policiais ainda identificaram que um dos faróis da viatura teria sido danificado pela população.

O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT