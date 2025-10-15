SEGURANÇA
Faccionado é preso pela Polícia Militar com 122 porções de cocaína em Várzea Grande
Um homem faccionado, de 37 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (14.10), em Várzea Grande. Com o criminoso, foram apreendidas 122 porções de substância análoga a cocaína e materiais usados no tráfico de entorpecentes.
Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Glória 2, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão encontrou um homem em atitude suspeita. Ao avistar as viaturas da PM, o homem tentou esconder algum tipo de material em seus bolsos e, em seguida, correu rapidamente até um estúdio de tatuagem.
Diante da suspeita, os policiais se aproximaram e fizeram abordagem, localizando com ele 22 porções de cocaína. Questionado sobre o que fazia no endereço, ele disse ser dono do estúdio de tatuagem e que também utilizava o local para vender os entorpecentes.
O suspeito também disse que na sua casa, ao lado do estabelecimento, havia mais entorpecentes. A equipe do GAP realizou buscas nos dois locais e encontraram, ao todo, mais 100 porções de cocaína, balança de precisão, um prato com resquícios de drogas e outros materiais utilizados para o tráfico.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências. Ele possui passagens policiais pelo mesmo crime e faz uso de tornozeleira eletrônica.
Polícia Civil prende homem em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu nesta quarta-feira (15), um homem que descumpriu medidas protetivas de urgência.
Conforme investigação, ele ateou fogo na casa da ex companheira, estuprou, agrediu fisicamente e a ameaçou de morte. Após as violências, a vítima procurou a delegacia e solicitou medidas protetivas. Contudo, mesmo após ser cientificado, o suspeito continuou a ameaçar a vítima, passando a ameaçar a sogra também.
Diante do exposto, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agressor. Após a decisão do Juízo, foi dado o cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do suspeito.
O suspeito foi detido e, em seguida, conduzido à delegacia e colocado à disposição da Justiça.
Polícia Civil prende dois suspeitos por tentativa de homicídio em mercado
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde, cumpriu nesta quarta-feira (15.10), dois mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de um homem, de 41 anos, ocorrida em um supermercado em Lucas do Rio Verde, em julho deste ano.
No dia do crime, 23 de julho, por volta de 12h45, a vítima foi perseguida por um homem armado, que a encurralou dentro do mercado e atirou várias vezes. Um dos tiros atingiu o tórax da vítima e outro causou ferimento de raspão no braço direito. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu reagir e desarmar o atirador, que fugiu em seguida.
A Guarda Municipal foi acionada e encontrou o homem ferido, caído próximo ao caixa do mercado. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e três intactas.
Assim que acionada, a Polícia Civil deu início às investigações do caso. As apurações apontaram que o atentado foi planejado por integrantes de uma facção criminosa que atua na cidade.
Foi apurado que, desde a noite anterior ao crime, os suspeitos se mobilizavam para localizar o alvo, que foi cercado e atacado de forma coordenada dentro do estabelecimento comercial.
“O motivo da tentativa de homicídio seria a vítima, supostamente, estar praticando furtos na região, o que teria gerado descontentamento da facção criminosa. As mensagens analisadas revelam divisão de funções entre os envolvidos, incluindo o executor dos disparos, responsáveis por vigilância, apoio logístico e coordenação da ação”, afirmou o delegado Artur Andrade Almeida, responsável pela investigação do caso.
Diante das investigações, o delegado Artur Andrade Almeida representou pelos mandados de prisão preventiva de dois suspeitos de envolvido no crime, que foram deferidos pela Justiça e cumpridos nesta quarta-feira (15).
Durante o cumprimento das ordens judiciais, em uma das residências alvo, foram localizadas uma porção de maconha e uma balança de precisão, materiais que foram apreendidos e encaminhados para perícia.
O inquérito segue em andamento na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Lucas do Rio Verde, que apura a participação de outros integrantes e busca esclarecer completamente as circunstâncias e motivações do crime.
