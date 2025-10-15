Faccionado é preso pela Polícia Militar com 122 porções de cocaína em Várzea Grande

Um homem faccionado, de 37 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (14.10), em Várzea Grande. Com o criminoso, foram apreendidas 122 porções de substância análoga a cocaína e materiais usados no tráfico de entorpecentes.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Glória 2, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão encontrou um homem em atitude suspeita. Ao avistar as viaturas da PM, o homem tentou esconder algum tipo de material em seus bolsos e, em seguida, correu rapidamente até um estúdio de tatuagem.

Diante da suspeita, os policiais se aproximaram e fizeram abordagem, localizando com ele 22 porções de cocaína. Questionado sobre o que fazia no endereço, ele disse ser dono do estúdio de tatuagem e que também utilizava o local para vender os entorpecentes.

O suspeito também disse que na sua casa, ao lado do estabelecimento, havia mais entorpecentes. A equipe do GAP realizou buscas nos dois locais e encontraram, ao todo, mais 100 porções de cocaína, balança de precisão, um prato com resquícios de drogas e outros materiais utilizados para o tráfico.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências. Ele possui passagens policiais pelo mesmo crime e faz uso de tornozeleira eletrônica.

Fonte: PM MT – MT