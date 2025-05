Faccionados são presos em flagrantes por tráfico de drogas e estelionato em Várzea Grande

Um adolescente, de 17 anos foi apreendido na noite desta sexta-feira (16.5) por policiais militares da Força Tática, do 1º Comando Regional, em Cuiabá. Com o menor, as equipes recolheram 96 porções de substância análoga à maconha e R$ 186 em espécie.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento tático, no âmbito da Operação Tolerância Zero, quando receberam denúncia de que o suspeito estaria comercializando drogas nas proximidades de uma distribuidora de bebidas, no bairro Nova Conquista.

As equipes intensificaram o policiamento na região e identificaram o menor com as mesmas características apresentadas na denúncia. Com aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir da abordagem, mas foi detido em seguida.

Em revista, os policiais encontraram seis porções de maconha escondidas em suas partes íntimas. Depois, ele informou o local em que estava guardado o restante das drogas e a quantia em dinheiro.

O menor e os ilícitos apreendidos foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT