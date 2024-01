Fachada de unidade reformada recentemente pelo Gabinete de Intervenção do Estado desaba após chuva intensa

Mais uma unidade reformada pelo Gabinete de Intervenção do Estado na saúde do município apresentou sérios problemas menos de um mês após sua inauguração. Desta vez a ocorrência foi na USF Campo Velho, que foi entregue em 20 de dezembro passado e cuja fachada desabou com as chuvas desta sexta-feira (12), na capital.

O acidente, que não deixou feridos, revela falhas evidentes na execução do projeto. A estrutura da fachada, que foi totalmente reconstruída, não suportou o peso da água e desmoronou.

A situação coloca em dúvida a eficácia da intervenção do Gabinete de Intervenção do Estado, que deixou um rastro de problemas para o prefeito Emanuel Pinheiro consertar. Logo no início do ano, outra obra mal feita foi constatada na USF Ouro Fino/Serra Dourada, apenas dois dias após sua inauguração. A “reforma” foi entregue pela intervenção sem vaso sanitário, com pia quebrada, vazamentos, cano furado, sem ralo, sem rede de tecnologia da informação, sem computador, portas sem pintura e maçaneta, sem ar condicionado, sem televisão para os usuários. No local também havia goteiras, macas enferrujadas e outros equipamentos desgastados.

A falta de planejamento e a aparente negligência nas construções evidenciam a necessidade de uma análise crítica sobre as ações implementadas. Os cidadãos, que foram bombardeados com promessas da Intervenção Estadual de que fariam melhorias na saúde local, agora se vêem diante de uma realidade completamente diferente às promessas feitas.

“Desde quando retomamos a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, determinei que nossas equipes façam um amplo levantamento sobre as condições das unidades e que solucionem o quanto antes todos os problemas encontrados, para que possamos oferecer um serviço com qualidade para a nossa população”, afirmou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT