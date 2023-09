Facilidade: Simulador de custas e taxas judiciárias auxilia rotina de operadores do Direito

A Comarca de Rondonópolis será temporariamente sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em outubro. Entre os dias 02 e 05 do mês, a unidade judiciária recebe a administração do TJMT para a realização do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça. A Comarca de Rondonópolis será temporariamente sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em outubro. Entre os dias 02 e 05 do mês, a unidade judiciária recebe a administração do TJMT para a realização do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça.

A iniciativa do Judiciário mato-grossense tem como objetivo a aproximação da sociedade, além de reforçar laços e relações com magistrados, servidores e demais instituições do Sistema de Justiça. O acolhimento e escuta qualificada é uma das prioridades da gestão liderada pela presidente do TJMT, desembargadora Clarice Claudino da Silva.

A programação do evento para a semana será repleta de atividades direcionadas às Comarcas da região Sul, nos Polos de Rondonópolis e Primavera do Leste, com capacitações, palestras, encontros, reuniões, workshops, feiras, certificação de facilitadores e realização de Círculos de Construção de Paz.

Palestra com a presidente do TJMT – Um dos destaques do primeiro dia do encontro (02 de outubro) é a Certificação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz e a palestra ‘Valores e Princípios da Justiça Restaurativa nas Políticas Públicas’, com a presidente do TJMT, desembargadora Clarice Claudino da Silva.

A apresentação será no Tribunal do Júri do Fórum do município, a partir das 14h, e conta também com a participação da assessora especial da Presidência para Justiça Restaurativa, Katiane Boschetti da Silveira.

Abertura Encontro da Magistratura – Ainda na segunda-feira, a partir das 19h30, será realizada a solenidade de abertura do Encontro Regional da Magistratura de Mato Grosso, com a palestra ‘20 Anos de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Direito Brasileiro’, com o advogado e pós-doutor em Direito, professor doutor Antônio Rulli Neto, também no Tribunal do Júri.

De acordo com o coordenador do projeto, juiz Jones Gattass, o ELO é uma oportunidade de integrar o Judiciário com a sociedade e o público interno. “Além de aproximar e oferecer atividades para magistrados e servidores, o ELO proporciona uma integração com a comunidade. E por isso o nosso convite é extensivo para os advogados, para comunidade acadêmica local e todo público em geral.”

O ELO é uma realização do Poder Judiciário de Mato Grosso e envolve ações ligadas à Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça, assim como da Diretoria-Geral do TJMT, Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur), Escola Superior da Magistratura (Esmagis), Escola dos Servidores, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec-MT), Departamento Gráfico, Programa Bem Viver e Coordenadorias de Gestão de Pessoas (CGP), Comunicação, Tecnologia da Informação (CTI), e Planejamento (Coplan).

Serviço

O que: Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça

Quando: 02 a 05 de outubro

Onde: Tribunal do Júri – Fórum da Comarca de Rondonópolis

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Primeira imagem: arte com a marca do Projeto Elo centralizada, na parte inferior da imagem está a marca do Poder Judiciário de Mato Grosso. Ambas estão aplicadas em um fundo branco texturizado.

