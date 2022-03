Faculdade CNA forma novos gestores do agro

Em Mar Vermelho, o presidente da Faeal, Álvaro Almeida (de camisa verde, ao centro) abriu oficialmente as aulas do curso de Zootecnia no município

As aulas dos cursos técnicos de Zootecnia, Fruticultura e Agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Alagoas (Senar/AL) foram iniciadas, no último sábado (19), nos polos de ensino espalhados pelo interior do estado. Os cursos são direcionados para os aprovados no processo seletivo da rede Senar Etec, que disponibilizou 325 vagas no início do ano.

São cursos semipresenciais e com 20% da carga horária com aulas nos polos de apoio dos municípios contemplados no edital: Minador do Negrão, Arapiraca, Penedo, Mar Vermelho, Major Izidoro, Delmiro Gouveia, Olho D´Água das Flores, Junqueiro e Palmeira dos Índios. Foram iniciadas nove turmas, e cinco delas são para técnico em Zootecnia, curso recém lançado pelo Senar com 125 vagas.

“Com esses cursos, o Senar segue com a sua nobre missão de levar aprendizagem e capacitação ao homem do campo em Alagoas. Os alunos não devem perder esta oportunidade. O conhecimento é a maior aquisição do ser humano, bem intransferível, e com certeza este aprendizado os ajudará num futuro bem próximo”, afirma o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas (Faeal), Álvaro Almeida.

Ele esteve em Mar Vermelho para a abertura de uma das novas turmas na cidade, no sábado passado. “Dos 102 municípios alagoanos, a cidade foi uma das cinco que recebeu o curso de Zootecnia, que será ministrado em 1.200 horas de aulas, sendo 20% delas presencias”, diz.

Áreas de atuação

Com esses três cursos técnicos do Senar, os alunos se tornarão profissionais completos para o mercado de trabalho. O técnico em Agronegócio formado pela instituição é um profissional especializado na execução de procedimentos de gestão do agronegócio, que planeja e auxilia na organização e no controle das atividades de gestão e de operação.

Sua atuação não se limita aos processos internos de uma propriedade, podendo trabalhar em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

Já o técnico em Fruticultura é um profissional especializado nos processos da cadeia produtiva da fruticultura de acordo com as boas práticas agrícolas, normas técnicas, legislações e necessidades do mercado.

Além do trabalho interno numa propriedade agrícola, o profissional pode atuar no campo, estrada, instalações agrícolas, casa comercial, cooperativas (de crédito e de produção), laboratórios, agroindústria e prestadoras de serviço. Os técnicos atuam em empresas de pequeno, médio e grande porte ou de forma autônoma.

A coordenadora do Departamento Técnico do Senar Alagoas, Graziela Freitas, lembra que o técnico em Zootecnia formado pelo Senar será um profissional especializado nos processos de produção pecuária e no processamento de alimentos de origem animal.

“Esses alunos serão preparados para o mercado de trabalho e poderão atuar nas empresas que abrirem esse campo de trabalho. É um curso que dura dois anos e, no final, o aluno recebe o certificado com um curso reconhecido pelo MEC. Uma formação técnica de nível médio em Zootecnia”, observa.

Mercado aquecido

Ainda segundo ela, a área de Zootecnia tem uma alta empregabilidade porque é um curso totalmente prático, não se limitando apenas ao aprendizado em sala de aula, já que os alunos cumprem boa parte da carga horária no campo.

“Os nossos tutores são preparados a ir em busca dessas aulas de campo para essas atividades práticas nos municípios. O de Zootecnia, aqui em Alagoas, é um curso novo. É o primeiro ano que a gente o oferece. Os municípios de Minador do Negrão, Major Izidoro, Arapiraca, Penedo e Mar Vermelho foram contemplados com 25 vagas em cada uma dessas cidades”, explica ela.

“O Senar está sempre buscando qualificar o homem do campo, o meio rural, não só com seus treinamentos de formação profissional rural e promoção social, mas também com assistência e cursos técnicos”, destaca a coordenadora.