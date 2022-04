Faesc pede apoio para produtores rurais não enquadrados no Pronaf

As perceptivas para a edição de 2022 da Agrishow – 27ª Feira Internacional de Tecnologia em Ação, que foi inaugurada nesta segunda-feira (25 de abril) em Ribeirão Preto, são excelentes, na avaliação do vice-presidente do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (FAESP/SENAR-SP), Tirso de Salles Meirelles. “A volta do evento presencial foi muito esperada e o evento será um sucesso de público. Ressaltamos que o setor agropecuário paulista é altamente produtivo e isso se reflete nesta feira pujante, que terá mais de 800 expositores”, disse Meirelles, também presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP, que esteve presente na cerimônia de abertura.

Desde este primeiro dia, a FAESP/SENAR-SP está recebendo caravanas de Sindicatos Rurais na Agrishow, com produtores de várias partes do estado, além de contar com uma programação com várias atividades, como oficinas e palestras. Na quinta-feira, dia 28, será lançado pela FAESP/SENAR-SP na Agrishow a pedra fundamental do Centro de Excelência em Cana-de-Açúcar, também localizado em Ribeirão Preto, região que é um importante cluster do setor no País. O Centro será desenvolvido em parceria com o SENAR e a funcionará nas instalações do SENAR-SP, propiciando inovação e desenvolvimento de novas tecnologias para o segmento sucroalcooleiro.

A abertura da Agrishow, que termina na sexta-feira, dia 29, contou com participação de autoridades, municipais, estaduais e federais, além do presidente da República Jair Bolsonaro. O presidente ressaltou, em seu discurso, que o Brasil é um país de suma importância no mercado mundial da agropecuária.

Caravanas

Caravanas de Sindicatos Rurais como Cafelândia, Mirante do Paranapanema, São José do Rio Pardo, Caconde, Taquaritinga e Paranapanema foram recebidos nesta segunda-feira por representantes do Sistema FAESP/SENAR-SP. Também uma comitiva do Tocantins, presidida por Paulo Carneiro, e presidentes de sindicatos do Estado, foram recebidos por Tirso Meirelles.

Representantes do Grupo FAMATO Jovem de Barra do Bugres-MT, que estão participando do Projeto Futuro Líderes do Agro, promovido pelo SENAR, também estiveram no evento de abertura. Eles se reuniram com o superintendente do SENAR-SP, Mario Biral, o gerente técnico, Jair Kaczinski, e Adriana Menezes, diretora da FAESP.

Mais informações:

Agrishow 2022– 27ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação

Data: 25 a 29 de abril

Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321- Ribeirão Preto (SP)

Horário: das 8 às 18 horas.

www.agrishow.com.br

Outras informações acesse o Portal FAESP/SENAR-SP