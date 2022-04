FAESP/SENAR-SP recebe visita de Ministro do TCU e do Secretário de Turismo do Estado em seu estande na Agrishow 2022

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes, esteve no estande do sistema FAESP/SENAR-SP na Agrishow 2022, em Ribeirão Preto (SP), evento que se estende até a próxima sexta-feira (29). Ele se reuniu com o vice-presidente da entidade, Tirso Meirelles, também presidente do SEBRAE-SP. A pauta do encontro abordou temas como créditos de carbono, sustentabilidade e novas oportunidades para o agronegócio. “O ministro Nardes foi presidente da bancada ruralista, articulador da securitização e traz o fomento do crédito de carbono para o país e o mundo”, declarou Meirelles. O ministro também apresentou uma palestra para uma plateia formada por produtores rurais, autoridades, profissionais do Sistema FAESP/SENAR-SP e SEBRAE-SP, além da imprensa.

Selo Arte

Também passou pelo estande da Federação o Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lummertz, que foi recebido por Tirso Meirelles e por Maurílio Biagi Filho, presidente de honra da Agrishow. Eles se reuniram para tratar de questões relacionadas ao Selo Arte e de outros projetos que estão em andamento. “O Vinicius é um amigo que estimamos muito, e que tem feito um trabalho de suma importância para o desenvolvimento de todos os municípios paulistas”, afirmou Meirelles.

Além da reunião, Ingrid Gruber Ferreira Lima, Coordenadora de Fomento à Produção Agroalimentar Artesanal, apresentou uma palestra, ao lado do diretor técnico do SEBRAE-SP, Ivan Hussini, e da assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Fernanda Regina Silva. O evento comemorou o marco conquistado por esses produtores, instituído através de decreto do Governo do Estado de São Paulo.

Parcerias

O estande recebeu, ainda, a visita do empresário Alessandro Veronezi, da Universidade de Santo Amaro (Unisa), que está alinhando uma parceria com o Sistema FAESP/SENAR-SP, com vistas à oferta de programas de capacitação em EaD. Outra presença de destaque foi Mark Najam, diretor da Lynk do Brasil, Brasil, multinacional norte-americana da área de tecnologia, que também está firmando parceria com a rede de Sindicatos Rurais vinculada à Federação.

