Faissal entrega computadores doados pelo Poder Judiciário a unidade da RAIO da PM

Foto: Ronaldo Mazza

O deputado estadual Faissal Calil (sem partido) entregou, na manhã desta quinta-feira (31), seis computadores para a primeira base de motopatrulhamento tático da Polícia Militar de Mato Grosso, operada pela Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio). A unidade fica localizada no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá e os aparelhos foram doados pelo Fórum da Comarca de Cuiabá.

A unidade do Raio foi, inclusive, agraciada com uma indicação do deputado, que pediu para que a base seja reformada. Ela funciona em um local inadequado e encontra-se em péssimas condições para os servidores atuarem no atendimento à população. O espaço, de acordo com o parlamentar, precisa ser transformado em um ambiente seguro, com o objetivo de ser modelo para outras unidade policiais no estado.

A doação dos computadores foi feita pelo Poder Judiciário, por meio do Fórum de Cuiabá. Faissal afirmou que este tipo de parceria com outros poderes, buscando melhorias na segurança pública, afetam de forma positiva a população, dando mais tranquilidade aos cidadãos. A iniciativa do deputado foi alvo de elogios do comandante da 24ª CIA RAIO da PM, o tenente-coronel Wesmensandro Auto Rodrigues.

“Temos feito um investimento maciço na nossa unidade e o deputado Faissal tem ajudado muito não só com esses computadores, mas com diversas outras ações, unindo forças junto ao Governo do Estado para fortalecer a Raio, para que ela possa prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Tínhamos essa dificuldade com os computadores, por ser uma unidade nova e quem nem constava no orçamento do Estado. Esse problema agora foi resolvido”, afirmou.

No local, também foi instalado um aparelho de ar-condicionado. Ele foi adquirido através de uma emenda de R$ 285 mil, para climatização dos batalhões e unidades da Polícia Militar em Mato Grosso. Faissal também foi homenageado pelo 1º Comando Regional da PM, que entregou ao deputado um certificado pelo reconhecimento e colaboração do parlamentar junto à Polícia Militar de Mato Grosso. A homenagem foi feita pelo comandante da Regional, o coronel José Nildo Silva de Oliveira.