Faissal pede praça e resolução de problema de água em VG

O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) apresentou dois ofícios na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), onde pede ações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Entre os pedidos feitos pelo parlamentar, estão a construção de uma praça e a resolução do problema de água do Residencial Santa Bárbara.

No Ofício 103/2022, Faissal pede que o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE) verifique a situação do problema de abastecimento no residencial. O deputado aponta que os moradores vêm sofrendo com a má qualidade da água fornecida em suas moradias. Ela está chegando às residências com mal cheiro, suja, com muito cloro, ocasionando coceiras e queda de cabelo nos usuários.

Faissal também pediu, no Ofício 102/2022, a construção de uma praça na entrada do Residencial Santa Bárbara. Ele aponta que no bairro existem mais de mil apartamentos, entre as cinco etapas construídas no local. O deputado também pede que seja feito um estudo e planejamento para que os comerciantes que já se encontram no local a mais de três anos, possam continuar exercendo suas atividades.

“A região do Residencial Santa Bárbara sofre com uma carência de opções de lazer e a praça permitirá que os moradores possam ter um local para passear com suas famílias. É preciso também que a Prefeitura de Várzea Grande, através do prefeito Kalil Baracat, proporcione mais qualidade de vida para a população da região, com a resolução deste problema da água enfrentado pelos cidadãos do bairro”, afirmou o parlamentar.