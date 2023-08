Faixa exclusiva de ônibus da General Valle começará a funcionar a partir de segunda-feira, 28; período educativo terá a duração de 15 dias

24/08/2023

Palestra aborda autismo nos aspectos da saúde, direito e educação em Cuiabá

A Câmara de Vereadores de Cuiabá sedia neste sábado (26), das 8h às 11h30, a Palestra Autismo – Saúde, Direito e Educação. O evento é gratuito e de iniciativa da vereadora Maysa Leão, que é mãe de um adolescente autista e tem a causa como uma de suas bandeiras.

O objetivo da palestra é compartilhar conhecimentos científicos, levantando questões sobre direitos e políticas públicas voltadas à saúde e educação de crianças, jovens e adultos diagnosticados com o espectro. Para participar, os pais e participantes em geral efetuaram inscrições pelo Google Forms.

As palestras serão ministradas no auditório Ana Maria do Couto, o Plenarinho, pelos doutores Miguel Slhessarenko, Carla Campos, Viviane Quixabeira, e Júlio César. Teremos ainda a participação da presidente da Associação de Amigos dos Autistas, Neurodiversos e Pessoas com Doenças Raras de Mato Grosso (AMAND-MT), Helena Glaziela, do advogado Samuel Sampaio, e da vereadora Maysa.

Programação:

Abertura: 8h

08h às 08h20: Palestra Vereadora Maysa

08h20 às 08h40: Palestra Helena Glaziela (Presidente AMAND)

08h40 às 09h Palestra Dr. Samuel Sampaio

9h às 09h30: Palestra Dr. Júlio César

09h30 às 10h: Palestra Dr. Miguel Slhessarenko

10h às 10h20: Coffee break

10h20 às 10h40: Palestra Dra. Carla Campos

10h40 às 11h30: Palestra Dra. Viviane Quixabeira

Informações:

Assunto: Palestra “Autismo nos aspectos da saúde, direito e educação em Cuiabá”

Data: 26/08 (sábado)

Horário: 8h às 11h30

Local: Câmara de Vereadores de Cuiabá – Plenário Ana Maria do Couto (entrada pelo portão lateral)

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT