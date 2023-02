Falso médico que fraudava registro para universitários é preso no Rio

A prefeitura carioca e a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) entregam amanhã (10) ao público o Terreirão do Samba para o carnaval da cidade. O espaço foi interditado em janeiro pelo Corpo de Bombeiros por apresentar irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico e, também, por não terem sido cumpridas exigências do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 31 de dezembro de 2022 com a corporação. A Riotur informou que as ações realizadas para garantir a segurança do local envolveram a instalação de dois postos médicos, com uma ambulância em cada um deles, de 28 quiosques de venda de bebidas e comidas e de 65 banheiros químicos. A segurança externa será feita pela Polícia Militar.

“A gente vai fazer ali o carnaval mais popular do carnaval carioca, a preços bem populares, para as pessoas que não têm condição de comprar ingresso para a Sapucaí, [que] ali vão assistir shows e curtir os maiores artistas do Brasil. Essa é uma decisão do prefeito de poder contemplar todos aqueles que não têm condição de estar no Sambódromo”, disse hoje (9) à Agência Brasil o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar Costa. Os ingressos terão valor de R$ 20 por pessoa.

Ronnie Costa informou que o Terreirão perdeu o prazo disposto no TAC porque sofreu ações de vandalismo, como roubo de materiais. “Eles [bombeiros] não puderam aprovar o TAC sem os equipamentos. Assim que entramos aqui, a gente fez as reformas necessárias, colocando, inclusive no caderno de encargo, as benfeitorias que precisavam ser feitas para poder o Terreirão ficar apto a fazer essa festa. Os bombeiros foram lá ontem, fizeram os últimos ajustes, e devem proceder a uma vistoria hoje. Mas está tudo certo para a aprovação dos bombeiros para a festa popular”, garantiu Costa.

Em relação às fortes chuvas que assolaram a cidade nos últimos dias, inundando também a Marquês de Sapucaí, o presidente da Riotur disse que em 15 minutos as águas já haviam escoado, sem causar dano maior. O governo carioca teve notícias de que alguns barracões de escolas do Grupo Ouro, antigo Grupo de Acesso, sofreram danos e tiveram perdas por conta da invasão da água. “É por isso que o prefeito está fazendo um esforço enorme para ainda apresentar a solução para a Cidade do Samba 2, para que as escolas do antigo grupo de acesso também tenham o conforto e as mesmas condições do Grupo Especial de fazer o seu desfile.”

Preparativos

A cidade do Rio de Janeiro está preparada para o carnaval, segundo Ronnie Aguiar Costa. “É a maior quantidade de banheiros químicos para o carnaval de rua, a maior quantidade de estrutura em ambulâncias, postos médicos, operadores de trânsito que o carnaval de rua nunca teve, e também no entorno da Marquês de Sapucaí e da Intendente Magalhães”. No que se refere à nova Intendente Magalhães, Costa afirmou que é a comprovação de que o prefeito quer tratar o carnaval com igualdade. “O projeto da nova Intendente Magalhães também vai trazer dignidade para o desfile das escolas do Grupo Prata. São as escolas que vão, em breve, estar disputando os seus campeonatos na Sapucaí”.

Aguiar Costa reiterou que a prefeitura carioca se preparou e está colocando à disponibilidade dos foliões e das pessoas que curtem o carnaval a maior estrutura da festa que já teve no Rio de Janeiro. O número de ambulâncias disponíveis, por exemplo, é recorde: 280, assim como o de banheiros químicos (34 mil). Do mesmo modo, foi ampliado de seis para oito o total de postos médicos espalhados nos trajetos do carnaval de rua. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) mobilizará 5 mil garis que vão cuidar da limpeza das ruas durante o carnaval. A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal totalizam mais de 2 mil servidores públicos atuando durante os festejos de Momo. “A prefeitura investiu como nunca no carnaval”, destaca o presidente da Riotur.

Expectativas

Em relação à expectativa de chegada de turistas e do movimento financeiro gerado pelo carnaval na economia do Rio, Aguiar Costa relatou que, com base em estudo feito pela Secretaria Municipal de Planejamento e a Invest Rio, o carnaval significa a injeção de R$ 5 bilhões na economia carioca, incluindo rede hoteleira, bares e restaurantes, entre outros segmentos. Somente o carnaval de rua deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão desse total.

“A expectativa é que 5,5 milhões de pessoas curtam o carnaval de rua este ano, entre turistas e cariocas. O carnaval é um grande produto para a cidade e, se fosse pensar financeiramente, a gente teria que ter carnaval todo mês. Valeria muito a pena o investimento que a prefeitura faz com infraestrutura e o retorno que tem como movimentação financeira”. No Sambódromo, a capacidade é para 70 mil pessoas por dia, das quais 25% correspondem a turistas estrangeiros que vêm passar o carnaval no Rio e curtir a Sapucaí, informou o presidente da Riotur.

Como apoio cultural, a prefeitura distribuiu um valor para as escolas do Grupo Especial como cota de patrocínio, e também para as escolas do Grupo Ouro e do Grupo Prata (Intendente Magalhães). Cada escola do Grupo Especial recebeu R$ 2 milhões, como incentivo cultural. Para cada uma das escolas do Grupo Ouro, foram R$ 867 mil. Para a Intendente Magalhães, o valor total para todas as agremiações alcança R$ 4,2 milhões.

A ajuda cultural para as escolas dos grupos Ouro e Prata é feita por meio das Ligas, que dividem igualitariamente os valores recebidos pelas agremiações.