Falta de energia por 5 dias em casa com criança com leucemia gera indenização
Uma concessionária de energia elétrica foi condenada a pagar R$ 3 mil de indenização por danos morais para cada uma das três crianças que ficaram cerca de cinco dias sem fornecimento de energia em casa, em Rondonópolis. Uma das crianças enfrentava tratamento contra leucemia. A decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, manteve a sentença que reconheceu o dano moral pela interrupção prolongada do serviço essencial.
A decisão ressaltou que “o dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço essencial, considerando a privação prolongada de energia elétrica, as condições climáticas da região e o fato de uma das autoras encontrar-se em tratamento de leucemia”.
No caso, a Corte entendeu que “a interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 5 dias, comprovada pelos registros de sistema da própria concessionária e pelos protocolos de atendimento, configura falha na prestação de serviço público essencial, ultrapassando o prazo regulamentar de restabelecimento previsto na Resolução 1000/2021 da Aneel”, que é de 4 horas em áreas urbanas.
O relator, desembargador Sebastião Barbosa Farias, destacou ainda que os menores residentes no imóvel possuem legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais, “na condição de consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois foram diretamente afetados pela falha na prestação do serviço essencial”.
Sobre o valor da indenização, o relator afirmou que “o montante de R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva”.
A concessionária havia recorrido, alegando que a interrupção teria sido momentânea, dentro do prazo legal, e que os consumidores já teriam sido compensados por créditos nas faturas. No entanto, a Corte verificou que a normalização do serviço ocorreu fora do prazo regulamentar e que as diversas reclamações feitas pelos moradores não foram atendidas com a devida rapidez.
Processo nº 1001745-69.2024.8.11.0003
MPMT e Fiemt firmam parceria para enfrentamento da violência doméstica e familiar
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) deverão firmar parceria para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. A iniciativa prevê o compartilhamento de dados entre o Observatório Caliandra e o Observatório da Indústria de Mato Grosso, com o objetivo de ampliar o acesso a serviços, informações e cursos voltados a mulheres e meninas vítimas de violência de gênero.A promotora de Justiça Claire Vogel Dutra, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar – Espaço Caliandra e do Observatório Caliandra, visitou a sede da Fiemt na última quinta-feira (28), onde conheceu a plataforma do Observatório da Indústria. A ferramenta reúne uma variedade de conteúdos, publicações e indicadores, além de ofertar cursos, palestras e treinamentos por meio do Sesi – muitos deles com foco em temas como violência de gênero e autoconhecimento.Durante a visita, a promotora, acompanhada de sua equipe, apresentou aos membros da Fiemt o projeto FloreSer, voltado ao enfrentamento da violência de gênero. A iniciativa tem como objetivo promover relações afetivas saudáveis, igualitárias e livres de qualquer forma de violência, com foco em jovens de escolas públicas de Cuiabá.A gerente do Sesi, Simone Cruz, destacou o interesse da instituição em consolidar a parceria para auxiliar no enfrentamento da violência contra as mulheres. “Vejo uma grande oportunidade de atuação conjunta entre Fiemt, Sesi, Senai e IEL. Precisamos contribuir com esse processo de educação social, para que as pessoas possam transformar seus comportamentos. Essa parceria trará ganhos significativos para a sociedade e para nossas instituições”, afirmou.Ana Cassia Rangel, presidente da Câmara da Mulher da Fiemt, também reforçou o compromisso da entidade em unir esforços e direcionar ações que ajudem a combater a violência contra a mulher. Ela enfatizou a importância de acolher não apenas as vítimas, mas também suas famílias.“Quando unimos esforços, seja na indústria ou na sociedade em geral, conseguimos acolher, orientar e oferecer oportunidades de trabalho, educação e apoio emocional. Isso é fundamental para quebrar o ciclo da violência e evitar que ele se perpetue por gerações. Precisamos avançar na qualidade e no acesso à informação”, destacou.Segundo ela, o Sistema S possui ampla capilaridade em Mato Grosso, o que potencializa o alcance das ações. “Temos uma grande rede de empresas e profissionais, e podemos levar conhecimento e oportunidades a muitas pessoas”, completou.A CEO da Refrigerantes Marajá e representante do Conselho de Responsabilidade Social da Fiemt, Ulana Bruehmueller, reforçou que a responsabilidade social deve ser compartilhada entre os setores público e privado. “Dentro da Fiemt, temos a possibilidade de expandir esse trabalho para inúmeras empresas em Mato Grosso, por meio dos observatórios. Essa parceria com o MP e o Espaço Caliandra é muito rica, pois permite dar visibilidade ao trabalho que já vem sendo feito e engajar mais pessoas nessa causa”, pontuou.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Projeto de Instituto de Longa Permanência para Idosos é apresentado ao TJMT
Na manhã desta sexta-feira (29 de agosto), foi apresentado o projeto da Prefeitura de Cuiabá para a construção do Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI). A proposta foi detalhada pelo prefeito Abilio Brunini durante reunião no Palácio Paiaguás, ao desembargador Orlando de Almeida Perri, presidente da Comissão Estadual de Atenção à Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e ao governador em exercício, Otaviano Pivetta.
O projeto é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), Tribunal de Contas, Governo do Estado, Associação dos Municípios de Mato Grosso (AMM) e Prefeitura. O terreno, localizado nas proximidades do Hospital do Câncer, será doado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).
O instituto terá capacidade para abrigar 116 idosos e contará com estrutura completa, incluindo área de convívio, setor hospitalar, cozinha industrial e outros espaços voltados à promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos residentes. Além de Cuiabá, também estão previstas unidades em Várzea Grande, Sinop, Água Boa e Rondonópolis, totalizando cinco ILPIs no estado.
A construção atende a uma determinação judicial já transitada em julgado, que obriga o município de Cuiabá a implantar novas vagas para idosos. A decisão, proposta pelo Ministério Público, reconheceu a falta de estrutura adequada e a necessidade de ampliar o acolhimento da população idosa em situação de vulnerabilidade.
O desembargador Orlando Perri destacou a urgência da obra, reforçando que o déficit de vagas é um problema grave em Mato Grosso.
“Nós temos urgência. A nossa grande preocupação é a construção rápida, porque nós temos uma demanda altíssima em todo de Mato Grosso e nós precisamos criar esses espaços para que nós possamos atender aos idosos que estão na fila de espera em todo o estado”, afirmou.
Ele lembrou que a iniciativa se insere no cumprimento da decisão judicial que obriga Cuiabá a criar novas vagas para idosos.
“Temos uma decisão judicial contra o município de Cuiabá, tornando obrigatória a criação de novas vagas para idosos. Essa decisão já transitou em julgado e está em fase de cumprimento. Nós temos que acelerar a construção e, por isso, nós tivemos essa conversa hoje junto ao governador em exercício Oaviano Pivetta, e junto ao prefeito de Cuiabá, que apresentou um projeto maravilhoso. Agora precisamos colocá-lo em prática.”
Na sequência, o governador em exercício, Otaviano Pivetta, ressaltou a importância da união entre os poderes para viabilizar a proposta.
“O que a gente decidiu é como será essa ILPI. Precisamos criar espaços agradáveis e que tenham condições de atender os idosos que não têm acompanhamento da família. O prefeito trouxe uma proposta de um projeto melhorado. Será feito convênio entre a Setasc e o município. Idealizamos um prazo de 30 dias para concluir o projeto e também para modelar o chamamento que vai ser feito à iniciativa privada, que deverá operacionalizar esses espaços”.
O governador interino também ressaltou que a medida é uma forma de reconhecimento àqueles que ajudaram a construir o estado.
“É importante que a gente olhe para os idosos nesse momento. É muito importante, uma forma de fazer justiça e agradecer as pessoas que já trabalharam e ajudaram a construir Mato Grosso. É necessário que os entes federativos, município e estado, façam juntos esse serviço que ainda é muito carente. É uma decisão judicial, mas conta também com o nosso apoio”.
Por fim, o prefeito Abilio Brunini afirmou que a proposta apresentada já conta com o aval das autoridades e agora segue para os trâmites necessários.
“Tivemos um grande avanço hoje. Apresentamos um projeto que foi validado pelo desembargador Orlando Perri e pelo governador em exercício Otaviano Pivetta. Essa proposta agora segue para a conclusão das fases de levantamento de custos, para que possamos realizar a licitação”.
Abilio explicou que a proposta foi construída de forma integrada, com a participação de diversas instituições.
“A proposta do ILPI vem de um trabalho conjunto com o Tribunal de Justiça, por meio do desembargador Orlando Perri, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas e todo um grupo de pessoas comprometidas. Agora, com o novo projeto, damos um passo importante para atender essa demanda histórica da nossa cidade”.
