Várzea Grande

Faltam 20 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do ITR

10/09/2025

10/09/2025

Além de reforçar o caráter social da terra, o tributo incrementa a receita do Município, por meio do convênio com a Receita Federal

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segefaz), informa que o prazo de entrega da declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) se estende até às 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 30 de setembro. Em julho, o Município anunciou os Valores de Terra Nua.

Conforme o auditor fiscal municipal, Washigton Luiz Lopes Filho, a declaração do ITR é composta pelo Documento de Informação e Atualização Cadastral (DIAC) e pelo Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) que deve ser apresentada à Receita Federal da União. No município, há 1.115 cadastros rurais estão ativos.

“O ITR prioriza o caráter extrafiscal da terra, ou seja, o ITR desempenha uma função essencial como instrumento de natureza extrafiscal, visando estimular o uso adequado da propriedade rural e combater a manutenção de latifúndios improdutivos. Além de reforçar o caráter social da terra, ele incrementa a receita do Município, por meio do convênio que temos com a Receita Federal. Os contribuintes devem se atentar aos Valores de Terra Nua, pois, qualquer discordância de valor deve ser questionada por meio de laudo do proprietário da área”, conta o auditor.

Em caso de dúvidas, a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, por meio do Núcleo de Tributação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), está à disposição para esclarecimentos pelo telefone (65) 3688 8218 ou pelo e-mail [email protected].

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Últimas vagas de cursos profissionalizantes em Várzea Grande

Published

8 horas atrás

on

10/09/2025

By

As oportunidades disponíveis são para os cursos de Eletricista de Instalações Prediais e Montador e de Reparador de Computador, ambos no período noturno. Aulas começam no dia 15

A Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com o programa Ser Família Capacita, do governo de Mato Grosso, anuncia que restam as últimas vagas para dois cursos profissionalizantes gratuitos que terão início no próximo dia 15 de setembro, no Senai Várzea Grande.

As oportunidades disponíveis são para os cursos de Eletricista de Instalações Prediais e Montador e de Reparador de Computador, ambos no período noturno. Outros cursos ofertados, como Assistente de Recursos Humanos, Assistente de controle e qualidade e Operador de Computador, já tiveram as vagas preenchidas.

As inscrições devem ser feitas pelo site senaimt.ind.br, na aba Educação Profissional para Você e, em seguida, na opção Ser Família Capacita. Após o pré-cadastro, os interessados serão contatados via WhatsApp e deverão comparecer presencialmente ao Senai para confirmar a matrícula.

O programa é voltado preferencialmente a beneficiários do Ser Família e de políticas de inclusão social, mulheres em situação de vulnerabilidade, empreendedores em busca de qualificação, jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência, desempregados, comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e ribeirinhas), além de egressos do trabalho análogo ao escravo e do sistema prisional.

Segue abaixo a lista de Cursos Gratuitos do Senai do Programa Ser Família Capacita:

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

PERÍODO: NOTURNO

INICIO: 15/09/2025

LOCAL: SENAI VÁRZEA GRANDE

SITUAÇÃO: Inscrições abertas.

MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADOR

INICIO: 15/09/2025

LOCAL: SENAI VÁRZEA GRANDE

PERÍODO: NOTURNO

SITUAÇÃO: Inscrições abertas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

