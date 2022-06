Famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz recebem kits de literacia familiar

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência participou na quinta-feira (9), da entrega de kits de literacia familiar para seis famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz e Conta pra Mim, ação piloto.

A Política Nacional de Alfabetização – PNA, lançada em abril de 2019, inclui entre seus princípios o “reconhecimento da família como um dos agentes do processo de alfabetização” e entre suas ações de implementação a “promoção de práticas de literacia familiar”. A PNA define a literacia familiar como o “conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores”.

Em 2020, as equipes do programa Conta pra Mim e do programa Criança Feliz iniciaram as primeiras tratativas para elaborar e executar uma ação conjunta interministerial, culminando no Acordo de Cooperação Técnica – ACT entre a Secretaria de Alfabetização – Sealf, do Ministério da Educação, e a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância – SNAPI.

A secretaria-adjunta da de Assistência Social, Clausi Barbosa, realizou a abertura do evento e falou sobre a importância do desenvolvimento da leitura com as crianças. Reforçou ainda que Cuiabá foi um dos 27 municípios do país a receber os 1.044 kits de literacia familiar, destacando que a capital mato-grossense é considerada referência nas ações desenvolvidas para as famílias cuiabanas.

“Muito antes da criança começar a vida escolar, desde os primeiros meses de vida elas podem ser estimuladas pelos pais a terem o contato com a leitura e a escrita. Nisso a criança estará se desenvolvendo não só no âmbito da alfabetização como também intelectual e pessoal. São pequenos hábitos que podem fazer toda a diferença na vida dessas crianças”, disse a secretária-adjunta.

A coordenadora do Programa Criança Feliz, Michelle Machado, explica sobre importância da atuação do programa para o desenvolvimento integral da criança, bem como o fortalecimento do vínculo familiar.

“O Programa Criança Feliz é um programa do Governo Federal que foi instituído através de um decreto de 2016, tão logo o prefeito Emanuel Pinheiro assumiu a gestão. Então, o programa aplica todo esse trabalho de grande valia aqui na capital e isso e motivo de muito orgulho. O programa visa dar desenvolvimento integral na primeira infância, de 0 aos 3 anos, porque é o momento em que a gente mais vê a criança aprendendo coisas novas e também o fortalecimento de vinculo familiar, com o estreitamento dos laços familiares. Então, esses beneficiários recebem total carinho da família, por conta das atividades que são passadas pelo programa, é um rol muito grande de benefícios”, ressalta a coordenadora.