Famílias do Nico Baracat comemoram assinaturas dos contratos: entrega das chaves será sexta (26)

Começou hoje (23) a reta final dos processos que antecedem a entrega dos apartamentos do Residencial Nico Baracat. O primeiro dia de assinaturas dos contratos entre os futuros moradores e a Caixa Econômica Federal reuniu 144 famílias da etapa 2 no Clube dos Idosos Dom Henrique, na parte da manhã, e outras 144 devem assinar à tarde. A entrega das chaves para os moradores está marcada para esta sexta-feira (26).

O processo de assinatura dos contratos continua até amanhã (24), quando os selecionados para a etapa 4 terão a oportunidade de assinar o documento junto à Caixa Econômica. Um momento de realização para centenas de famílias que aguardam para residir na sua própria moradia de forma digna. “A emoção é muito grande. Eu estava com essa esperança desde quando fiz a inscrição, de ter a minha casa própria. Eu estou muito feliz de estar aqui e bem dizer com o sonho realizado. Aqui está o documento da minha casa, não tenho nem palavras para agradecer”, detalhou a diarista Marinalva de Sousa Freitas, uma das futuras moradoras.

A equipe técnica do departamento de Habitação, da Secretaria de Assistência Social participa do processo de assinaturas atendendo a população. “Hoje a maioria das famílias chegaram bem cedo já para assinarem. O maior fluxo é bem no início da manhã porque todos estão ansiosos. Isso que está acontecendo hoje e também que vai ocorrer da mesma forma amanhã é um procedimento operacional”, destacou a coordenadora do departamento, Cristiane Resplandes.

Com a filha recém nascida no colo, a dona de casa Camila dos Santos Neves foi hoje de manhã assinar o contrato do seu apartamento no Nico Baracat. “É um privilégio, graças a Deus agora vai sair os apartamentos, ia fazer 11 anos. Hoje, graças a Deus assinando o contrato, estou muito feliz. Já fiz a vistoria, estava tudo certinho lá, estou esperando só a entrega da chave agora”, relatou.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT