Fapemat e Seciteci lançam 4ª edição de programa para bolsas de projetos de pesquisa científica nas escolas da Rede Estadual

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) abriram, a partir desta quinta-feira (13.2), as inscrições para a 4ª edição do programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE).

O programa busca apoiar até 100 projetos de pesquisa científica, inovação e desenvolvimento tecnológico para professores e estudantes da Rede Estadual de ensino.

“É um projeto que vem crescendo muito, ganhando bastante adeptos e se tornando uma realidade nas escolas, porque o aluno começa a ter contato com a pesquisa na escola. O programa contempla professores e alunos com bolsas, além de um aporte para custeio do projeto e aquisição de equipamentos, que ficarão na escola onde está sendo executado o projeto”, ressaltou o presidente da Fapemat, Marcos de Sá Fernandes da Silva.

Nesta edição, serão investidos R$ 2,6 milhões, sendo R$ 26 mil para cada proposta aprovada. Cada professor responsável poderá participar com apenas uma proposta no edital. O profissional deverá ter titulação mínima de graduação, possuir vínculo como servidor efetivo ou contratado com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e estar em atuação na escola onde será executado o projeto.

“A assinatura deste edital é algo muito importante porque despertamos, junto aos nossos professores e estudantes, o interesse pela pesquisa, tecnologia e inovação. São R$ 2,6 milhões que o Governo de Mato Grosso investe, através de política pública, no cumprimento de nossa missão institucional de popularizar o gosto pelo conhecimento científico e tecnológico”, destacou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec.

Cada projeto poderá conter três bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJr), com vigência de até seis meses, destinadas a alunos do 8º ou 9º do ensino fundamental, e para os alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio.

As propostas podem ser feitas nas áreas de Letras e Linguagens, Agrárias, Humanas e Sociais, Biológicas, Exatas e Engenharia e Bem-Estar e Saúde.

Entre os critérios previstos no edital, estão a caracterização do projeto como pesquisa ou inovação tecnológica (04 pontos), potencial do impacto do projeto na melhoria do ensino (03 pontos), coerência e exequibilidade (02 pontos) e Qualificação do coordenador da proposta (01).

As orientações para a inscrição e os critérios exigidos no edital podem ser acessados no portal da Fapemat (www.fapemat.mt.gov.br).

