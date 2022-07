Fato ou Boato: votar nulo ou em branco para outros cargos não anula votação para presidente

Em 2022, ferramenta passará a atribuir automaticamente número de vices e suplentes, que deverão acompanhar numeração de titulares

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, convocou os partidos políticos para participar da apresentação da nova versão do Sistema de Candidaturas – Módulo Externo (CANDex). É por meio dessa ferramenta que as agremiações, federações e coligações enviam as atas das convenções partidárias e os pedidos de registro de candidatura.

Por meio de ofício enviado às presidências das legendas, Fachin solicitou que fossem indicados representantes para comparecer ao auditório do Tribunal na próxima quarta-feira (13), das 15h às 17h, data em que participarão de reunião com técnicos da Corte Eleitoral. Na ocasião, serão apresentados aos operadores do sistema os novos recursos disponibilizados no CANDex.

Em 2022, a ferramenta foi adaptada para incorporar a inovação legal que instituiu as federações partidárias, bem como para atribuir automaticamente o número de candidatura aos vices e suplentes, que passarão a acompanhar a numeração dos titulares. Também será possível incluir, por meio do CANDex, o nome fonético de candidatas e candidatos para uso de recursos de acessibilidade da urna eletrônica.

A Secretaria Judiciária do TSE está à frente da organização do encontro e apresentará os aprimoramentos feitos no sistema de candidatura aos partidos políticos.

Confirmação de presença

As pessoas que forem representar as agremiações na reunião deverão confirmar presença pelo e-mail [email protected] ou pelo número (61) 3030-7925. Eventuais dúvidas que surgirem sobre o assunto poderão ser remetidas via e-mail ou fornecidas pelo mesmo número de telefone.

BA/LC