Fazenda Alminhas, em Poxoréu, recebe indígenas para mutirão eleitoral

O cartório da 47ª Zona Eleitoral, com sede no município de Poxoréu (distante 255 km de Cuiabá), vai realizar um mutirão para atendimento à comunidade indígena da região nesta terça (02/12) e quarta-feira (03/12), das 8h30 às 17h. A Justiça Eleitoral receberá os indígenas nas dependências da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar das Alminhas, na Fazenda Alminhas, localizada no km 06 da estrada Poxoréu/Guiratinga, Zona Rural do município.

Serão contempladas cerca de 15 aldeias indígenas da região, entre elas: Sangradouro, Et’are, Marimbu, Três Rios, Dom Bosco, Tsihorirã, Tsmitsute, Serrinha, Norowada, Julieta, Novo Mundo, Estrela, Lagoa Encantada e Santarém, além do assentamento das Alminhas. Por meio de relatório referente aos locais de votação, a 47ª ZE buscou identificar, entre os 886 eleitores(as) indígenas pertencentes à zona, aqueles(as) com cadastro eleitoral irregular ou que não possuem biometria cadastrada. Dessa forma, foram localizadas 52 pessoas.

Embora o foco da ação seja a coleta da biometria e o alistamento eleitoral (emissão do primeiro título), serão ofertados outros serviços, como revisão de dados cadastrais, transferência, emissão de segunda via do título de eleitor, de certidões e de guias para quitação de multas, além da regularização da situação eleitoral.

A iniciativa tem como objetivo fomentar a participação política das comunidades indígenas e o exercício da cidadania. “O evento é importante ao promover o acesso facilitado aos serviços da Justiça Eleitoral, mas também pelo diálogo sobre direitos, deveres e participação política de forma respeitosa às tradições e à organização comunitária indígena. O mutirão reforça o compromisso com a inclusão, o reconhecimento da diversidade cultural e a valorização dos saberes locais”, destacou o chefe de cartório da 47ª ZE, Wesley de Lima.

Serão dois servidores da Justiça Eleitoral, auxiliados por dois estagiários da Prefeitura Municipal. O mutirão terá toda a estrutura necessária para realizar os atendimentos, em número de servidores e de kits biométricos. Cada kit contém computador portátil, scanner para coleta biométrica, câmera digital, pad para assinatura e case para ambientação e transporte dos equipamentos.

Biometria 100%

O mutirão também integra a campanha “Biometria 100%”, organizada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT) em prol da ampliação do eleitorado com biometria. A meta é alcançar um índice biométrico de, no mínimo, 98% em 2025.

Sob jurisdição da 47ª ZE, que atende somente o município de Poxoréu, são 14.728 pessoas aptas a votar. Destas, 14.356 já realizaram a coleta da biometria, o que corresponde a 97,47%. Enquanto isso, 372 pessoas não cadastraram suas digitais junto à Justiça Eleitoral, o equivalente a 2,53%.

É importante ressaltar que o prazo para resolver pendências eleitorais vai até o dia 6 de maio de 2026. A data marca 150 dias do primeiro turno das Eleições Gerais, que ocorrerá no dia 4 de outubro.

Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)

#PraTodosVerem: A imagem mostra um rio largo com margens de vegetação fechada. No canto inferior direito, há uma montagem de foto com bordas brancas. A fotografia mostra uma cena casual de uma comunidade indígena, com pessoas em frente a uma barraca azul e um carro branco.

Fonte: TRE – MT