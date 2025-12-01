ELEIÇÕES
Fazenda Alminhas, em Poxoréu, recebe indígenas para mutirão eleitoral
O cartório da 47ª Zona Eleitoral, com sede no município de Poxoréu (distante 255 km de Cuiabá), vai realizar um mutirão para atendimento à comunidade indígena da região nesta terça (02/12) e quarta-feira (03/12), das 8h30 às 17h. A Justiça Eleitoral receberá os indígenas nas dependências da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar das Alminhas, na Fazenda Alminhas, localizada no km 06 da estrada Poxoréu/Guiratinga, Zona Rural do município.
Serão contempladas cerca de 15 aldeias indígenas da região, entre elas: Sangradouro, Et’are, Marimbu, Três Rios, Dom Bosco, Tsihorirã, Tsmitsute, Serrinha, Norowada, Julieta, Novo Mundo, Estrela, Lagoa Encantada e Santarém, além do assentamento das Alminhas. Por meio de relatório referente aos locais de votação, a 47ª ZE buscou identificar, entre os 886 eleitores(as) indígenas pertencentes à zona, aqueles(as) com cadastro eleitoral irregular ou que não possuem biometria cadastrada. Dessa forma, foram localizadas 52 pessoas.
Embora o foco da ação seja a coleta da biometria e o alistamento eleitoral (emissão do primeiro título), serão ofertados outros serviços, como revisão de dados cadastrais, transferência, emissão de segunda via do título de eleitor, de certidões e de guias para quitação de multas, além da regularização da situação eleitoral.
A iniciativa tem como objetivo fomentar a participação política das comunidades indígenas e o exercício da cidadania. “O evento é importante ao promover o acesso facilitado aos serviços da Justiça Eleitoral, mas também pelo diálogo sobre direitos, deveres e participação política de forma respeitosa às tradições e à organização comunitária indígena. O mutirão reforça o compromisso com a inclusão, o reconhecimento da diversidade cultural e a valorização dos saberes locais”, destacou o chefe de cartório da 47ª ZE, Wesley de Lima.
Serão dois servidores da Justiça Eleitoral, auxiliados por dois estagiários da Prefeitura Municipal. O mutirão terá toda a estrutura necessária para realizar os atendimentos, em número de servidores e de kits biométricos. Cada kit contém computador portátil, scanner para coleta biométrica, câmera digital, pad para assinatura e case para ambientação e transporte dos equipamentos.
Biometria 100%
O mutirão também integra a campanha “Biometria 100%”, organizada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT) em prol da ampliação do eleitorado com biometria. A meta é alcançar um índice biométrico de, no mínimo, 98% em 2025.
Sob jurisdição da 47ª ZE, que atende somente o município de Poxoréu, são 14.728 pessoas aptas a votar. Destas, 14.356 já realizaram a coleta da biometria, o que corresponde a 97,47%. Enquanto isso, 372 pessoas não cadastraram suas digitais junto à Justiça Eleitoral, o equivalente a 2,53%.
É importante ressaltar que o prazo para resolver pendências eleitorais vai até o dia 6 de maio de 2026. A data marca 150 dias do primeiro turno das Eleições Gerais, que ocorrerá no dia 4 de outubro.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra um rio largo com margens de vegetação fechada. No canto inferior direito, há uma montagem de foto com bordas brancas. A fotografia mostra uma cena casual de uma comunidade indígena, com pessoas em frente a uma barraca azul e um carro branco.
Fonte: TRE – MT
Mutirão da Justiça Eleitoral realiza 103 atendimentos em Várzea Grande
A Justiça Eleitoral promoveu mutirão de atendimento em Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá, nesta sexta-feira (28). A ação ocorreu das 8h às 15h, na Escola Municipal Ednilson Francisco Kolling, localizada na Avenida Tiradentes, s/nº, Quadra 3, Chapéu do Sol. Segundo levantamento do Cartório da 20ª Zona Eleitoral, foram atendidos 103 eleitores e eleitoras com pendências no cadastro ou que não possuíam biometria cadastrada.
Além da coleta biométrica, foram oferecidos serviços de alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), transferência, revisão de dados cadastrais, emissão de segunda via e de guias para pagamento de multas eleitorais, além da possibilidade de regularização da situação eleitoral. Do total de atendimentos, o cartório contabilizou 19 alistamentos eleitorais, 27 transferências e 50 revisões.
“Nessa ação, acredito que foram realizados entre 40 e 45 cadastros biométricos. A operação que leva à coleta da biometria é a revisão. Tem gente que revisa por outros motivos, não exatamente pela biometria, então essa quantidade é um pouquinho menor”, informou a chefe de Cartório da 20ª Zona Eleitoral, Simeres Albuquerque Godoy.
A iniciativa buscou aumentar o acesso da população aos serviços essenciais da Justiça Eleitoral, promovendo mais praticidade e conforto. Além disso, o mutirão também integra a campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, que visa ampliar o cadastramento biométrico de Mato Grosso para, no mínimo, 98% em 2025.
A eleitora Gisele Moraes da Silva foi uma das pessoas que procuraram atendimento no mutirão realizado no bairro Chapéu do Sol. Segundo ela, a motivação de ir até o mutirão foi a proximidade entre a escola e sua residência. “Recebi várias mensagens divulgando o mutirão, então tomei a decisão de vir. Facilitou muito ser perto de casa, porque me animou a procurar os serviços”, relatou.
Panorama biométrico
Várzea Grande possui 188.017 cidadãs e cidadãos aptos a votar. Deste total, 175.441 realizaram o cadastro, equivalente a 93,31%, enquanto 12.576 (6,69%) eleitores(as) ainda não estão com a biometria cadastrada. Atualmente, a 20ª Zona Eleitoral conta com 104.206 aptos(as) a votar, em que 98.325 possuem biometria cadastrada, correspondendo a 94,36%. Por outro lado, 5.881 pessoas não cadastraram as digitais na Justiça Eleitoral, o equivalente a 5,64%.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A foto mostra duas servidoras, com a camisa da Justiça Eleitoral, atendendo duas eleitoras. Elas estão sentadas em cadeiras escolares azuis. Nas mesas estão os equipamentos, como scanner, computador e mouse. Dois anéis de luz (ring lights) estão posicionados ao lado das mesas. As paredes da escola são brancas e verdes, com cortinas verdes e uma impressora ao fundo.
Fonte: TRE – MT
Segundo “Guaraná com a Presidência” é realizado na Secretaria de Tecnologia da Informação
Dando continuidade ao projeto “Guaraná com a Presidência”, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) recebeu a desembargadora Serly Marcondes Alves, na manhã desta sexta-feira (28.11). O objetivo da iniciativa é promover o diálogo direto entre a gestão e as unidades, além de mapear o capital humano do Tribunal, identificar gargalos e acelerar processos.
“Este momento de diálogo com os setores do Tribunal reforça um compromisso que considero essencial: compreender nossas equipes, suas rotinas, desafios e potencialidades. Estou aqui para construir soluções conjuntamente, remover obstáculos e fortalecer os processos que sustentam a eficiência e a integridade do TRE-MT. Seguiremos avançando com transparência, escuta ativa e cooperação”, destacou a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves.
O encontro é uma oportunidade de escuta ativa. Na ocasião, a presidente conheceu os servidores e servidoras da STI, e falou sobre a importância do desenvolvimento de projetos na área de tecnologia para o Tribunal.
O secretário de Tecnologia da Informação, Leon Manoel Campos dos Santos Filho, apresentou os(as) coordenadores(as) do setor e anunciou a mudança de layout da página da intranet do TRE-MT. O novo layout foi demonstrado pelo chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura de Software, Edgard Beltrão Leonel. “Temos uma equipe empenhada em pensar soluções que facilitem o acesso a sistemas e, ao mesmo tempo, tragam uma visão mais clean. Foi nisso que pensamos ao elaborar essas mudanças na intranet, que serão implementadas já na próxima semana”, frisou o secretário.
A desembargadora Serly Marcondes Alves aprovou o novo layout apresentado e agradeceu à equipe pelo trabalho desenvolvido. “Conto muito com a STI para a criação de soluções inovadoras e tecnológicas que melhorem nosso dia a dia, o que reflete, consequentemente, no atendimento prestado ao cidadão e à cidadã”, reforçou.
Esta foi a segunda edição do “Guaraná com a Presidência”, sendo que o primeiro da série ocorreu na Secretaria Judiciária (SJ). A administração do TRE-MT visitará todas as secretarias e unidades do Tribunal, com a meta de consolidar um diagnóstico humano e processual da Justiça Eleitoral em Mato Grosso.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A primeira foto mostra um grupo numeroso de servidores reunidos em uma sala do TRE-MT. As pessoas estão organizadas ao centro, sorrindo para a foto, em um clima de descontração e integração. No primeiro plano, alguns servidores posam juntos, e ao fundo vê-se o restante do grupo, todos em ambiente de trabalho, com mesas, janelas amplas e iluminação natural. A segunda foto mostra um grupo de pessoas em uma sala de trabalho acompanhando uma apresentação projetada na parede. Um homem, em pé e de blazer escuro, manuseia o computador enquanto aponta para a tela projetada. Outras pessoas estão sentadas observando atentamente, e alguns participantes permanecem de pé ao fundo da sala.
Fonte: TRE – MT
