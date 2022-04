FCO disponibiliza R$ 320 milhões em crédito para setores empresarial e rural de Mato Grosso

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) vai disponibilizar R$ 320,7 milhões em linhas crédito para empresários e produtores rurais de Mato Grosso. O aporte financeiro deve gerar 2.155 empregos diretos e indiretos nos setores rural e empresarial de Mato Grosso.

Os financiamentos foram aprovados nesta terça-feira (05.04), durante a 13ª reunião extraordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Codem), constituído pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT) e parceiros.

O Colegiado deferiu 55 cartas-consulta em ambas as modalidades. No FCO Empresarial foram autorizados 16 projetos, nos quais serão aplicados em R$ 191,6 milhões em recursos, o que vai gerar 1.851 empregos diretos e indiretos, no Estado. Entre os contemplados pelo programa estão sete pequenas empresas, sete pequenas-médias empresas, uma empresa média e uma grande empresa.

O FCO Rural teve 39 projetos aprovados que totalizaram R$ 129,1 milhões em crédito, valor que será responsável pela criação de 304 empregos diretos e indiretos. A modalidade teve 13 projetos habilitados para pequenos produtores, 15 para pequenos-médios produtores, 10 médios produtores e 1 para médio-grande produtor.

Entre as aprovações com recursos do Fundo do Centro-Oeste está o projeto da empresa Icofort Agroindustrial S/A que está instalando em Nova Mutum uma fábrica para extração, refino envase de óleo de algodão, produção de manteiga a partir do caroço do algodão e de ingredientes para nutrição animal. A indústria irá gerar 803 empregos diretos e indiretos.

“A instalação de uma indústria desse porte em Mato Grosso comprova a verdadeira mudança no perfil econômico do Estado, já que permite a industrialização de nossas matérias-primas e a geração de emprego da região”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Codem, César Miranda.

Ele enfatiza ainda que as contratações do FCO chegaram a mais de 99% do nosso Estado, fator que tem assegurado desenvolvimento a todas as regiões mato-grossenses.

Investimento

Somente neste primeiro trimestre de 2022, o Codem já liberou R$ 506,7 milhões em créditos do FCO para produtores rurais e empresários de Mato Grosso.