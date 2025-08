Feaftur movimenta Barra do Garças com programação voltada ao fortalecimento do campo

Barra do Garças será palco, entre os dias 7 e 10 de agosto, da Feira Estadual da Agricultura Familiar e Turismo Rural (Feaftur), que reunirá 50 representantes da agricultura de pequena escala de diversas regiões de Mato Grosso. Com investimento de R$ 170 mil da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), em parceria com a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), o evento promete impulsionar negócios, valorizar saberes do campo e fortalecer políticas públicas voltadas ao setor.

A abertura oficial será nesta quinta-feira (7.8), às 8h, no auditório do Centro Cultural Valdon Varjão, com a presença de lideranças ligadas ao setor nos âmbitos estadual e municipal, representantes de municípios vizinhos e entidades ligadas à agropecuária. No mesmo local, ocorre o Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural Portal do Araguaia e Médio Araguaia, em paralelo ao 1º Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar da Região do Vale do Araguaia.

A partir das 18h, a feira será aberta ao público no estacionamento do Porto do Baé, ao lado da Arena. Produtos como queijos artesanais, doces, panificados, mel, hortaliças, garrafadas, artesanato e itens do extrativismo local estarão à disposição da população, diretamente das mãos de quem planta, produz e transforma.



O presidente da Empaer, Suelme Fernandes, marcará presença na abertura da feira e destaca a importância da iniciativa para os produtores da agricultura familiar. “O Fórum é uma estratégia de planejamento da Empaer em Mato Grosso que envolve as nove gestões territoriais. Ele busca pensar o desenvolvimento local não apenas sob a perspectiva de cada município, mas sim como território, considerando logística, integração de serviços e cadeias de valor de forma articulada”, destaca.

A Feaftur Itinerante, que também começa em Cáceres a partir desta quarta (6), é uma inovação nas discussões sobre as políticas públicas e ações técnicas voltada aos produtores de pequena escala. “Uma inovação para a formulação de políticas públicas, construída de forma democrática com gestores, planejadores e entes políticos diretamente envolvidos no desenvolvimento regional do Estado. É também uma oportunidade de aproximar gestores do público-alvo da agricultura familiar e, juntos, construir soluções de forma participativa com os principais atores que fazem a agricultura de pequena escala em Mato Grosso”, frisa Suelme.

A programação técnica do Fórum das Cadeias de Valor contará com temas de grande relevância para o setor, como: “Produtores de Sucesso na Cadeia Produtiva”, “A Mulher Rural”, “Jovem Rural” e “Sucessão Familiar”, “Cooperativismo e Turismo Rural”, “Crédito e acesso ao Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf)”, “Cadastro da Agricultura Familiar (CAF)” e “Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Esta é a segunda edição da Feaftur em Barra do Garças. A primeira ocorreu durante a 38ª Expoleste, em 2023, e consolidou-se como espaço estratégico de fortalecimento da agricultura familiar na região do Araguaia.

No sábado (10) e no domingo (11), a feira será realizada a partir das 16h, no mesmo local.

Cronograma

– Feira da Agricultura Familiar e do Turismo Rural (Feaftur)

Data: de 7 a 10/8

Horário: a partir das 18h

Local: estacionamento do Porto do Baé (ao lado da Arena)

– Fórum da Cadeia de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural do Portal do Araguaia e Médio Araguaia

Data: de 7 a 8/8

Horário: das 8h às 18h

Local: Centro Cultural Valdon Varjão

– 1º Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar da Região do Vale do Araguaia

Data: de 7 a 8/8

Horário: das 8h às 18h

Local: Centro Cultural Valdon Varjão

Entrevista

O presidente da Empaer, Suelme Fernandes, estará disponível para atender à imprensa a partir desta quarta (6), ou nos intervalos dos compromissos institucionais até domingo (10). Para mais informações, entre em contato pelos números (65) 99981-0839 (falar com Andréa) ou (65) 99699-1110 (falar com Eliane Londero).

Fonte: Governo MT – MT