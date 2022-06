Fecomércio-MT se manifesta contrária à criação da taxa de lixo em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer convida a todos para a 6ª edição da tradicional lavagem das escadarias da igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que será realizada neste sábado (25), no Centro Histórico de Cuiabá. A programação começa a partir das 5h, no Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC).

A celebração afro-cultural simboliza a paz e a fraternidade, reverenciando a ancestralidade e ao santo negro São Benedito. “A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer faz questão de estar presente neste evento tão rico e cheio de diversidades. A lavagem é um evento que integra as ações culturais da cidade e cumpre muito bem seu papel no que tange a inclusão de várias culturas e vertentes religiosas. Estamos felizes em apoiar esta celebração que já está em sua 6ª edição”, disse o secretário Aluízio Leite.

O evento consta no calendário oficial de eventos culturais do município de Cuiabá (lei 6.304 de 28 de setembro de 2018) e está em processo de registro no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-MT). Na última edição, a celebração reuniu cerca de 900 pessoas durante a caminhada com cânticos, louvores e hinos religiosos, toque de tambores, xequeres, danças e água de cheiro.

Confira a programação:

25/06

5h – Abertura (MISC – Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, Rua 07 de setembro, Nº 349, Centro)

5h45 – Café da manhã

6h30 – Entrega das quartinhas

7h – Início do deslocamento para a igreja (São Benedito)

8h – Concentração

9h – Início da Caminhada “Por uma Cultura de Paz”

12h – Encerramento

12h15 – Recolhimento do patrimônio (quartinhas, vassouras e adornos)

12h30 – Deslocamento para o clube

13h – Feijoada de confraternização

17h – Encerramento do evento

Serviço:

Assunto: lavagem das escadarias da igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito

Data: Sábado (24)

Onde: Centro Histórico

Horas: A partir das 5h