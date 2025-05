Feira Cuiab’Art é prorrogada até 31 de maio em homenagem ao Dia Nacional do Turismo

Em comemoração ao Dia Nacional do Turismo, celebrado nesta quinta-feira (8), a Feira Cuiab’Art teve sua programação estendida até o dia 31 de maio. O evento, que celebra a arte, a cultura e os sabores da capital mato-grossense, superou as expectativas, registrando 50.904 visitantes ao longo dos 54 dias de funcionamento.

Realizada pela Associação Homens e Mulheres de Fibra, por meio do Programa Viva Cuiabá, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, a feira vem se consolidando como um espaço de valorização das tradições cuiabanas. A estrutura está instalada no Museu do Rio, considerado a porta de entrada do Aquário Municipal.

A feira, assim como os demais atrativos turísticos do local, funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h. A programação inclui venda de artesanato, espaço kids, gastronomia regional e apresentações culturais.

O secretário Fernando Medeiros, titular da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Economico (SMTur), tem articulado para transformar a feira em um evento fixo no calendário cultural da cidade. Segundo ele, a Feira Cuiab’Art não só movimenta a economia criativa, como também fortalece o turismo e o sentimento de pertencimento à cultura local. “Estamos trabalhando para que a feira seja permanente. É um espaço que celebra nossas raízes e impulsiona o pequeno empreendedor”, afirmou.

Movimento

Iniciada em 5 de março, a Feira Cuiab’Art reuniu expositores locais, nacionais e internacionais em uma programação cultural diversificada. Prevista inicialmente para encerrar em 11 de maio, a feira foi prorrogada devido ao sucesso de público e à demanda dos expositores.

#PraCegoVer

A foto mostra a entrada da Feira Cuiab’Art, localizada no Museu do Rio, região do bairro Porto, em Cuiabá.a

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT