Feira Cuiab’Art traz shows e siriri no Museu do Rio

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou o compromisso de encontrar uma sede para a Associação das Pessoas com Síndrome de Down ainda este ano. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (21), durante um encontro no Salão Nobre da Prefeitura, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

O evento reuniu crianças, adultos e familiares de pessoas com a síndrome, que apresentaram pautas importantes relacionadas à inclusão e acessibilidade. O anúncio do prefeito emocionou os presentes, incluindo o secretário Andrico Xavier, que não conteve as lágrimas diante da surpresa.

Durante o evento, Abilio determinou que o secretário-adjunto de Inclusão fique responsável por encontrar um local adequado para a associação. “Andrico, você tem essa missão para resolver ainda este ano. Vamos procurar um espaço público e, se necessário, mandar um projeto para a Câmara concedendo o uso desse espaço para que a associação tenha uma sede fixa”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vânia Rosa, também esteve presente e destacou a importância da data. “Este dia é um marco para chamar a atenção para uma causa tão especial. Quero parabenizar a equipe que organizou este evento e reforçar o compromisso da gestão com a inclusão. Pequenos avanços fazem a diferença, e a Prefeitura está empenhada em trabalhar por essas pessoas”, disse.

O presidente da Associação das Pessoas com Síndrome de Down, Wellington Luiz de Barros Silva, celebrou o compromisso firmado por Abilio e destacou as dificuldades enfrentadas pela entidade. “Sempre batalhamos para oferecer o melhor para nossos filhos e, agora, sentimos que temos uma porta aberta. Nossa meta é tornar a associação forte e atuante, contribuindo para o bem-estar da cidade”, afirmou.

Além do compromisso com a sede da associação, o encontro também foi um espaço para discutir pautas fundamentais para a comunidade, como empregabilidade, inclusão escolar e saúde. As demandas apresentadas reforçaram a necessidade de políticas públicas eficazes e de uma gestão comprometida com a melhoria da qualidade de vida das pessoas com Síndrome de Down em Cuiabá

Também participaram do encontro a presidente da APAE-MT, Silvia Nogueira; a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Eleite Jandres; e o secretário-adjunto de Defesa Civil, Alessandro Borges.

#PraCegoVer

Na imagem principal o prefeito Abilio está no centro de um grupo de pais, mães, crianças e pessoas com sindrome de Down. O grupo está posando para uma foto no Salão Nobre da prefeitura, local do encontro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT