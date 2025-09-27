Cuiabá
Feira da 13 de Junho agrada público e comerciantes em Cuiabá
A Feira do Centro, na Rua 13 de Junho, está fortalecendo o comércio na região central de Cuiabá. Ainda em fase de teste, o projeto-piloto aconteceu pelo segundo sábado seguido, neste dia 27, dentro da proposta idealizada pela Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), para transformar a via em um grande espaço exclusivo de lazer e comércio popular, com as pessoas circulando livremente pela rua. Para isso, a 13 de Junho fica fechada para o tráfego de veículos entre 7h e 16h, no trecho compreendido entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas. Além de moradores de Várzea Grande, visitantes do interior também aproveitaram a oportunidade.
“Eu adorei essa iniciativa. Estou aqui hoje passeando e também aproveitei para fazer umas comprinhas. Achei muito legal esse incentivo para o comércio, porque, quando se fecha a rua, as pessoas podem se movimentar e vir fazer suas compras. Isso é muito bom. Parabéns ao prefeito Abílio e a toda a organização”, declarou a primeira-dama de Campo Novo do Parecis, Claudirene Piaia.
Muita gente que não visitou a feira no sábado anterior aproveitou para conhecer, como Cris Lima, do bairro Despraiado. “Soube através da mídia e achei interessante a proposta da Prefeitura de abrir a Rua 13 de Junho para o comércio livre aos sábados. Quem é cuiabano sabe que o Centro precisa ser valorizado. É uma forma das pessoas virem, andarem, tem bastante segurança, a gente se sente seguro. É uma proposta boa para trazer as pessoas de volta ao comércio da cidade”, opinou.
Ela defende, no entanto, que a proposta precisa agregar outros elementos. “Imagino algo mais cultural. Seria interessante que a Prefeitura aproveitasse a oportunidade para fazer os cuiabanos e os não cuiabanos conhecerem o espaço, o comércio, um pouco da história, da cultura, da música e da arte mato-grossense. Precisa valorizar o espaço. As pessoas vão procurar produtos diferentes e sair um pouco de dentro dos shoppings”, frisou.
Valéria Hansen, que veio com o filho Gabriel, ressaltou que a decisão da Prefeitura foi um ponto positivo, uma vez que está ajudando os comerciantes e a população, com o fácil acesso às exposições dos materiais à venda. “Fica mais fácil para o público. E ter uma 13 de Junho estilo 25 de Março, como em São Paulo, valoriza muito, além de dar oportunidade de emprego para as pessoas. Muito positivo”, disse.
Aparecida Ribeiro de Oliveira, a Cida do Camelô, lembrou que, há 15 anos, já lutava com outros comerciantes de rua para trabalhar na 13 de Junho. “Nessa rua aqui eu fui presa 37 vezes, defendendo o povo. E hoje eu vejo que estava certa, tanto que abriram a rua para nós fazermos uma feira e trabalhar. Toda capital tem uma feira bonita na rua, numa via principal. Em São Paulo tem a 25 de Março e aqui nós temos a 13 de Junho. Eu sou a favor que essa feira continue uma vez por semana, vai ser muito bom. E sugiro que as pessoas sejam cadastradas. O prefeito Abílio Brunini está de parabéns. Vai ser bom não só para nós, como para todos os comerciantes. Eu também sou comerciante, tenho um box ali no Shopping Orla, no final da 13 de Junho, e quero dar um recado para a população de Cuiabá: no sábado eu estou aqui, mas a semana inteira estou no Shopping Orla, e tem boxes vazios lá, a Prefeitura precisa colocar mais expositores também”, relatou.
Sobre as vendas, Cida disse que foram boas tanto no primeiro sábado (20) quanto neste (27). “O povo vem ver a feira. Tem que trazer também para cá mais garapa, pastel, essas coisas de comer, para fazer a feira, igual fazemos nos bairros. Fazer aquela feirona mesmo, feira de rua. Logo todo mundo vai estar comprando na 13 de Junho”, destacou.
Vale ressaltar que é uma oportunidade de andar pela rua e procurar o que gosta. Para quem costuma andar pouco e ir de carro, há alternativas para deixar os veículos na região.
Empresários comemoram
O movimento na rua também tem favorecido os empresários, que sentiram melhora nas vendas. “Tem sido muito bom, aumentaram as vendas. Avalio que essa iniciativa deve continuar. Eu apoio, está começando agora, e tende a dar certo, sim, de se tornar uma grande feira”, disse Thamiris Souza, gerente da Barão do Brinco, da Rua 13 de Junho.
Para Everton Oliveira Santos, gerente das lojas Gazin, a programação tem contribuído bastante. “O público fica mais à vontade, não tem aquele trânsito de carro passando, o pessoal está aí com as barracas, monta ali seu estande, pode fazer as suas vendas e é também bacana para nós tirar o produto para fora e, no sabadão, colocar um produto em oferta, evidenciando ali na calçada. É uma oportunidade de fazer um dia diferente”.
Teve até comerciante que, na primeira edição, trabalhou e, desta vez, aproveitou para curtir. “Eu vendi pipoca bem ali em cima (se referindo ao início da Rua 13 de Junho). Só que hoje eu falei que não ia vender, deixaria para o próximo sábado. Esse eu vim para as compras, vim para curtir. Eu gostei muito dessa ideia, foi bem legal. Na primeira vez foi bem movimentado. Eu acredito que no próximo vai ser mais ainda, e estarei participando. A maioria do pessoal já terá recebido o pagamento, vai estar lotado o Centro”, garantiu.
“O que eu tenho para dizer? Que o prefeito fez uma boa ação com os comerciantes daqui da 13 de Junho. Durante a semana as vendas são mais fracas, menos movimento. Então, essa iniciativa dele foi boa, de pôr o pessoal aos sábados na rua para vender mais, e graças a Deus está dando certo. Parabéns para o prefeito”, disse o comerciante Mauro Cézar Costa da Silva.
Avaliação positiva também tem Augusto Ferreira da Silva, representante dos comerciantes de rua (camelôs), ao afirmar que todos saem ganhando com a decisão municipal. “Todo mundo ganhou: a Prefeitura ganhou, o lojista ganhou e o vendedor ambulante do Centro ganhou. Foi uma sociedade que se juntou e todos saem ganhando. Mas quem ganhou mais foi o prefeito, que deu o pontapé inicial para botar esse ponto no meio da rua, que liberou a 13 de Junho para todo mundo trabalhar. Todo mundo está vendo, está contente e agradecendo o prefeito, porque nunca teve um prefeito como esse, de liberar essa rua num sábado. Não teve. Estamos agradecendo por ele ter feito isso”, afirmou.
#PraCegoVer
A foto mostra a Rua 13 de Junho com os expositores em pleno atendimento aos visitantes.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá faz mutirão de cirurgias para doenças de cabeça e pescoço
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início neste sábado (27) ao mutirão de cirurgias na especialidade de otorrinolaringologia, com foco em procedimentos de adenoidectomia e amigdalectomia. As primeiras seis cirurgias foram realizadas no Hospital São Benedito, e os atendimentos seguirão ao longo do mês de outubro. No próximo fim de semana, deverão ser operadas 12 pessoas, em sua maioria crianças. Os pacientes recebem alta no mesmo dia.
A otorrinolaringologia é uma especialidade médica que cuida da prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do ouvido, nariz, garganta, laringe, faringe e também das estruturas relacionadas à cabeça e pescoço.
“A partir de agora, os mutirões passarão a acontecer de forma contínua. A fila de pacientes é extensa, formada desde 2017, e os chamados são feitos pela Central de Regulação, responsável pela gestão da lista. A fila é única, tanto para os pacientes atendidos nos mutirões quanto para os que realizam cirurgias eletivas durante a semana. Todos estão dentro da mesma lista regulada”, explicou o gestor assistencial do Hospital São Benedito, Denealisson Santiago.
O objetivo é acelerar o atendimento e, progressivamente, reduzir e zerar a demanda reprimida. Ao longo dos próximos meses, outros mutirões estão previstos e deverão contemplar especialidades como urologia e cirurgia geral.
“Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Saúde para promover ações relacionadas às cirurgias eletivas em Cuiabá. Os pacientes atendidos são encaminhados pela Central de Regulação, a maioria aguardando há bastante tempo, o que pode agravar os problemas de saúde pela não realização do procedimento. A expectativa é realizar aproximadamente 40 procedimentos por mês, para reduzir essa fila e deixá-la mais próxima da realidade”, explicou o diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Israel Paniago.
Como grande parte do público da otorrinolaringologia é infantil, a demora pode gerar prejuízos, já que essas patologias (adenoide e amígdalas) comprometem a respiração e, consequentemente, a qualidade de vida, podendo até prejudicar a fala.
“Nosso objetivo é realizar os procedimentos para minimizar ao máximo esses problemas e oferecer mais qualidade de vida às crianças atendidas”, afirmou Paniago.
Wallace Fernandes Marchiori, de 6 anos, está entre os primeiros pacientes a realizar a cirurgia de adenoide e amígdalas. Enquanto aguardava a entrada no centro cirúrgico, pintava alguns desenhos. Segundo a mãe, Luara Marchiori Souza Ferreira, a família já tinha perdido as esperanças de conseguir o procedimento. “Estávamos aguardando havia 2 anos e 3 meses. Praticamente desde que nasceu ele tem dificuldade: as amígdalas trancam a respiração e fica difícil até para se alimentar. Agora estou ansiosa, porque foi muito tempo de espera, achei que não ia dar certo”, contou.
A família mora em um sítio no município de Colniza e tem outro menino, gêmeo de Wallace, que sofre do mesmo problema e também precisa de cirurgia. Ela não procurou atendimento antes porque acreditava que não conseguiria. Sem condições de arcar com os custos do procedimento, dependia do SUS. “Mas deu certo. Se eu tivesse feito antes, agora poderia estar fazendo a cirurgia dos dois. Agora vou dar entrada para o atendimento do outro também”, relatou.
Já Nícolas Nunes Silva, de 10 anos, morador do bairro Campo Velho, em Cuiabá, esperou menos tempo: 11 meses. Mas os problemas de saúde vinham de antes. “Há mais de um ano começamos o tratamento, primeiro como bronquite, mas devido a outros sintomas ele foi encaminhado para um médico otorrino no Centro de Especialidades Médicas (CEM), onde foi constatada a necessidade da cirurgia. Foi tudo pelo SUS, sem custos, graças a Deus. Agora a expectativa é grande com o procedimento”, disse a mãe, Adimar Nunes da Fonseca.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Alerta da Defesa Civil ativa celulares dos cuiabanos neste sábado
Moradores de Cuiabá e de outras cidades da região devem ficar atentos, mas não alarmados, na tarde deste sábado (27). Às 14h, milhares de celulares emitirão um som semelhante ao de uma sirene, como parte de um evento-teste do novo sistema “Defesa Civil Alerta”. A iniciativa, coordenada pelas Defesas Civis Municipal, Estadual e Nacional, com o apoio da Anatel, visa familiarizar a população com a ferramenta que será usada para emitir avisos em situações de risco real, como chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos de terra.
Durante a simulação, os aparelhos compatíveis exibirão uma mensagem de demonstração na tela, que se sobreporá a outros aplicativos, acompanhada de som alto e vibração. A mensagem informará: “Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência de Mato Grosso. Para mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta”. O coronel BM Alessandro Borges Ferreira, secretário-adjunto da Defesa Civil de Cuiabá, reforça que não há motivo para pânico, pois o objetivo é apenas demonstrar como o sistema funcionará para que a população saiba agir com segurança em uma emergência real.
O alerta será disparado para todos os celulares com sistema Android (versão 11 ou superior) e iOS (versão 17 ou superior) que estiverem conectados às redes 4G ou 5G em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, sem a necessidade de cadastro prévio. Moradores de cidades próximas também poderão receber o sinal, dependendo da cobertura da operadora. O sistema é considerado uma ferramenta estratégica para salvar vidas, pois fornece informação antecipada que permite à população proteger seus bens ou evacuar áreas de risco antes que o pior aconteça.
Além desse novo sistema, a população pode se manter informada por outros canais, como o cadastro para receber alertas por SMS, enviando o CEP para o número 40199, ou pelo WhatsApp, enviando o CEP para o número (61) 2034-4611, além das redes sociais da Defesa Civil de Cuiabá.
#PraCegoVer
Imagem ilustrativa mostra uma mão segurando um smartphone no escuro, exibindo alerta de chuvas intensas e alto risco. Ao fundo, embaçado sob um céu noturno e nublado, aparece o centro de Cuiabá a partir de uma vista elevada.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
