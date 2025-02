Feira da Agricultura Familiar movimenta a Praça Alencastro

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, reuniu pequenos produtores para demonstrar o que produzem no campo através da Feira da Agricultura Familiar Produtiva e Solidária, realizada na segunda-feira (10), na Praça Alencastro.

O resultado foi uma variedade de produtos frescos direto para a mesa dos moradores. Entre os produtos, amostras de artesanato, gastronomia, doces, temperos, licores, mel, queijos, e muitos outros sabores, além de hortifrutigranjeiros. Também teve música ao vivo do Projeto Cuiabá Sonora, no coreto da praça. A primeira-dama e vereadora de Cuiabá, Samantha Iris, prestigiou a programação.

Bom para o produtor e também consumidores, que conseguem um preço diferenciado e mercadoria de qualidade. Mais de 40 produtores participaram, ampliando a variedade dos produtos.

Alessandra Carneiro é presidente da Associação de Agricultores Familiares da Mineira, que integra 42 produtores hortifrutigranjeiros. Trouxeram para a feira uma variedade de itens colhidos no mesmo dia da feira. Também trouxe guloseimas como biscoitos de banana, pão de banana, banana chip e muito mais alimentos atrativos.

Edson Pascoalotto é do Assentamento Pai Joaquim, localizado depois do Distrito da Guia e ficou aliviado em saber que os produtores terão o apoio do prefeito Abilio Brunini para dar continuidade na realização de eventos para oportunizar a venda dos produtos.

“Graças a Deus o prefeito Abilio Brunini absorveu pessoas que se enganjaram junto com a nova equipe não só para continuar, mas melhorar e ampliar esse trabalho. A Feira do Produtor é tudo para nós podermos entregar direto para o consumidor. Trazer o nosso produto, mostrar a nossa força, a força que a gente tem do campo para a cidade. Eu acho que muitos não acreditam que Cuiabá possa produzir alguma coisa. Está aqui, todos podem ver que tem de tudo, frutas, frango, leite, banha, óleos. Tem um agronegócio, um pequeno agronegócio e está aqui, então isso aqui é muito bom, graças a Deus que terá continuidade”, destacou Edson.

“Priorizaremos cada vez mais o produtor, para que esse espaço da Feira da Agricultura Familiar seja um local em que o produtor e os seus familiares possam vender o produto diretamente ao consumidor. Permitindo não só a compra desse produto, mas principalmente a interação entre o cidadão, o munícipe e quem produz aqui no nosso município. É só a primeira dessas feiras. Nós, enquanto gestores, pretendemos expandir para mais eventos por mês e com certeza não vai parar por aqui”, relatou o secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Felipe Correa.

O produtor João Querino Filho, da Serra das Laranjeiras, costuma participar de feiras, e afirmou que o evento é importantíssimo para fortalecer e valorizar o homem no campo.

Na oportunidade a primeira-dama e vereadora Samantha Íris explicou que fortalecer as feiras é um dos objetivos da administração. “Eu acho importante a feira, não só a do bairro, mas trazer essa feira também para o Centro, para as praças, ocupar o espaço e mostrar para as pessoas que têm produtores com produtos de qualidade, competitivos, para trazer essa qualidade para quem está passando aqui na rua também, isso é muito importante. Então, o fortalecimento do feirante, do pequeno produtor, é uma missão nossa também. Podem contar com a gente”, frisou Samantha.

Muitos cidadãos que passaram pela Praça Alencastro aproveitaram para comprar algo. “Muitas variedades de temperos, de pimentas, mudas de flores. O alho está muito bonito, vou aproveitar para levar alguma coisa. Talvez o milho-verde, nossa, ainda está na palha, colhido recentemente, sem dúvidas o sabor é muito melhor”, disse Maria Benedita.

MÚSICA AO VIVO

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a Feira do Agricultura Familiar foi contemplada com um repertório musical ao vivo. As vozes entoando diversas canções tradicionais estiveram sob responsabilidade dos integrantes do Projeto Cuiabá Sonoro.

“Essa integração entre as Secretarias e os secretários nos dá a segurança de incrementar nossas ações. Só tenho a agradecer a todos os envolvidos por essa brilhante presença aqui na Praça Alencastro, transformando a Feira da Agricultura Familiar em um ambiente ainda mais animado e acolhedor”, destacou o secretário Felipe Correa.

#PraCegoVer

A imagem mostra um ambiente ao ar livre, com várias tendas dando a entender que se trata de uma feira para comercialização de produtos produzidos no campo. Há diversas pessoas visitando a feira. Ao fundo do cenário há um prédio alto, sendo o Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá. Também tem um espaço para apresentações, denominado coreto. No coreto vários músicos com instrumentos musicais demonstram que estão em apresentação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT