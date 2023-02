Feira da família abre portas para novos empreendedores que receberam qualificação gratuita

A Feira da Família potencializa e traz visibilidade a empreendedores do município, o que possibilidade a inserção de novos negócios no mercado de trabalho. Uma das formas para se alcançar essa oportunidade, é com a qualificação, por meio de programas como o “Qualifica Sinop”, um dos maiores do estado. Recentemente, ocorreu a formação da primeira turma de confeitaria, e uma das formandas, Leoci Santos, já está empreendendo na feira, com a comercialização de bolos e doces.

Na feira do último domingo, a secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Scheila Pedroso, se encontrou com a empreendedora, onde teve a oportunidade de ver, na prática, o resultado do trabalho de qualificação. “Nós tivemos uma grata surpresa aqui na feira da família, uma super alegria, ao encontrar a dona Leoci que participou do curso do qualifica Sinop, e já está empreendendo. Nós teremos mais turmas ao longo desses próximos dois anos, vamos qualificar muitas pessoas, tanto na panificação, confeitaria, mas também em outros setores, do nosso comércio local”, destacou a secretária.

Leoci, agradeceu a oportunidade, e disse já estar ansiosa para as próximas turmas. “É muito gratificante, é muito bom poder retribuir em casa com a sociedade. Você ter um dinheiro para você pagar sua água, luz e aluguel. É uma oportunidade única que o prefeito está dando para tanta gente. Um curso gratuito, um curso de qualificação mesmo, para você poder empreender sem tem medo, você ter um produto de qualidade para demonstrar. A gente aprende realmente, uma profissão. Isso é muito gratificante e muito obrigada prefeito pela oportunidade”, comemorou.

O programa conta com mais de 1.800 vagas ofertadas. O prefeito Roberto Dorner destaca que a pasta do trabalho está recebendo um grande investimento, para oferecer os cursos. É mais um grande passo, para o início do trabalho de qualificação que foi prometido a sociedade. “Eu fico muito feliz, porque eu vejo uma senhora que teve a auto estima elevada, que está trabalhando para ajudar em casa, o Qualifica Sinop nada mais é que uma grande oportunidade para que todo cidadão sinopense, possa passar pelo programa, que as pessoas possam sair trabalhando, e dando condições a sua família”.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem o Centro de Atendimento ao Empresário, que é parceiro do programa. O secretário Klayton Gonçalves destaca que o local está aberto para tirar dúvidas sobre financiamentos e a documentação necessária que o empreendedor deve ter. Ele parabenizou a ideia da dona Leoci. “Além de empreender ela trouxe um modelo legal aqui, a empresa dela está montada em uma bicicleta, dessa maneira ela consegue se locomover e ter a sua empresa, aonde ela for”.

Criada em agosto de 2022, a Feira da Família conta hoje com cerca de 30 expositores de diversos seguimentos. A Prefeitura de Sinop por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem como objetivo, incentivar a agricultura familiar, o empreendedorismo, a geração de renda. A feira conta com produtos frescos que são produzidos pelos próprios expositores. A Feira da Família é realizada todos os domingos e conta, além da venda de produtos, com apresentações culturais, realizadas em parceria com o departamento de cultura do município.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT