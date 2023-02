Feira da Família aos domingos faz sucesso com venda de produtos frescos e atrações culturais

A Feira da Família, realizada aos domingos pela Prefeitura de Sinop através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), agora conta com apresentações culturais. A primeira atração a se apresentar foi o grupo G2, que levou as famílias presentes músicas MPB, pop e rock, acompanhadas por um interprete de libras.

A dona de casa Rosângela Cerchi prestigiou a feira e elogiou a iniciativa. “Muito interessante, porque além de ter essa oportunidade, de descontração, tem também a inclusão social. É muito bacana, sempre estou vindo e gostando muito, ainda mais agora com essa iniciativa cultural da prefeitura”.

Para o presidente da Associação dos Feirantes, Alcione Ribeiro, a feira ficou de cara nova. Ele destaca ainda que a iniciativa está atraindo ainda mais público. “Nós começamos o projeto com dez barraquinhas, hoje nós estamos com mais de trinta. Com essa parceria da prefeitura com a associação, a tendência é crescer cada vez mais. As pessoas vão a feira para se divertir, para distrair um pouco, levando seus produtos para casa fresquinhos. O município só tem a ganhar, por isso estamos trabalhando, junto com o secretário Klayton, para fortalecer cada vez mais a nossa feira de domingo”.



Elcio Mazeto, que vende massas, conservas e caldos, trabalha na feira há cerca de dez anos e para ele o município estava precisando de uma feira aos domingos. “As pessoas estão aderindo. Eu convido todos a vir na feira, visitar a nossa barraca. O pessoal da região sul é acostumada com feiras aos domingos, e aqui em Sinop a maioria do público da semana está aderindo no domingo também” pontuou.

Klayton Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Econômico, convida a toda a população a visitar a Feira da Família. “Eu convido a toda população, em nome do prefeito Roberto Dorner, a vir na feira, porque isso incentiva os expositores a sempre trazerem o melhor produto, e incentiva a gestão a trazer mais novidades. Consumir os produtos aquece ainda mais a economia local e contribui para o crescimento da feira”, destacou.

Na feira da família estão disponíveis produtos frescos, produzidos pelos expositores. Danielli Grisa, do

suco do Dudu, vende a bebida 100% natural e sem conservantes. A feirante frisa que a iniciativa de trabalhar na feira vem de um motivo muito especial. “A gente começou a vender o suco na feira, para juntar dinheiro para casar. No início deram a ideia da gente misturar poupa com gelo, mas não é cem por cento natural, ai nós pensamos por que não vender algo natural para as pessoas. Quando percebemos a oportunidade de vender o suco de laranja, nós topamos na hora”

A feira da família é realizada desde agosto do ano passado, e tem incentivado os pequenos produtores a comercialização de produtos da agricultura familiar, que é um meio de sustento de diversas famílias no município. Além do suco, caldo de cana e pastel fresquinho, a população pode contar com diversos produtos expostos, alface, tomate, conservas temperos e muito mais.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT