Feira da Família cresce e terá estrutura ampliada em Várzea Grande

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) está com vagas disponíveis para cursos de capacitação do Programa SER Família Capacita. As oportunidades do SER Família, programa idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, são para moradores do município de Várzea Grande.

Os cursos abrangem diversas áreas de atuação, tais como Operador de Computador, Assistente Financeiro Contábil, Assistente de Recursos Humanos, Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial e Eletricista de Instalações Prediais.

A inscrição pode ser feita na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Várzea Grande, ou pelo site do programa. Os interessados devem estar munidos de documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

A secretária de Assistência Social e Cidadania da Setasc, coronel Grasi Paes, ressaltou a importância dos cursos profissionalizantes oferecidos para o fortalecimento social das famílias mato-grossenses.

“Esses cursos são fundamentais para quem busca qualificação e uma melhoria de vida. São oportunidades concretas de adquirir conhecimento e desenvolver habilidades profissionais. Por meio da parceria entre a Setasc e o Senai, oferecemos ferramentas para que as pessoas transformem sua realidade e a de suas famílias. O SER Família Capacita é uma iniciativa valiosa da primeira-dama Virginia Mendes, que representa um grande avanço social para a população de Mato Grosso”, afirmou a secretária.

O gerente regional do Senai Várzea Grande, Odair Dias, explica que os cursos ajudam na mudança de vida, e prepara jovens para um futuro com mais qualificação e oportunidades mais concretas no mercado de trabalho.

“Os cursos ofertados são bons indicadores para a mudança e melhora de vida para as pessoas. Por meio das certificações, é uma ótima porta de entrada para o mercado de trabalho. Os alunos, ao concluírem os cursos do SER Família Capacita, podem aplicar o conhecimento obtido durante a capacitação, no mercado de trabalho, seja em empreender, identificar problemas e criar soluções”, concluiu Odair.

Os pré-requisitos para realizar os cursos ofertados pelo Senai variam de acordo com cada modalidade. Veja alguns:

Operador de Computador: idade mínima – 14 anos e ensino fundamental I (5ª série) completo;

Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Financeiro Contábil: idade mínima – 14 anos, ensino fundamental II (9º ano) completo;

Mecânico de Refrigeração e Eletricista Predial – idade mínima: 18 anos e ensino fundamental II (9º Ano) completo.

SER FAMÍLIA CAPACITA

O Programa SER Família Capacita, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, oferece a oportunidade de qualificação gratuita para os mato-grossenses. Com mais de 50 mil vagas em Mato Grosso, desde a criação do programa, já são mais de 26,4 mil matrículas realizadas.

As inscrições estão abertas para todos os interessados, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social, como beneficiários do SER Família, mulheres, jovens, desempregados, empreendedores, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e ribeirinhas), e egressos do trabalho análogo ao escravo e do sistema prisional.

Para mais informações, acesse a guia do SER Família Capacita

Com supervisão de Layse Ávila*

Fonte: Governo MT – MT