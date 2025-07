Feira da Família movimenta Praça da Prefeitura nesta quinta-feira

Prefeita afirmou que já houve avanços nos primeiros meses de sua gestão e que vem criando canais diretos de comunicação entre a população e a administração

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), mostrou os avanços tecnológicos de Várzea Grande, durante o evento Cidades Inovadoras, nesta quarta-feira (02), no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

Flávia foi painelista no eixo temático “Inovação na Gestão Pública – Experiências e Projetos nos Municípios”. Também participaram da discussão do tema como moderador o secretário executivo da AMM, Willian César de Moraes e os painelistas, o conselheiro municipal de inovação de Florianópolis (SC), Marcus Rocha, e o especialista em inovação, Cláudio Nascimento.

Moretti afirmou que já houve avanços nos primeiros meses de sua gestão e que vem criando canais diretos de comunicação entre a população e a administração pública. “Estamos inovando, pois assumi uma Prefeitura que tudo era feito no papel, imagine, lá há processos de licitação feitos de forma físicas com cerca de cinco, seis volumes. Temos uma missão de informatizar todo este serviço”, conta a prefeita Flávia Moretti.

“Já estamos consolidado sistemas de canais diretos do cidadão com a Prefeitura para agilizar serviços, como o carnê online do IPTU, boletins de sinistros de trânsito da Guarda Municipal, canal direto com iluminação pública, entre outros. Estamos prestando um atendimento mais ágil e simplificado aos nossos munícipes”, disse Moretti.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, destacou que eventos como esses são fundamentais para conhecermos novas tecnologias e fazermos conexões com outras regiões do país. “Vimos projetos interessantes de Florianópolis (SC) e Recife (PE). Eventos como esses têm um networking muito grande e é fundamental entendermos como funciona projetos tecnológicos e inovadores das grandes cidades do nosso país”, declara.

Também estiveram presentes a controladora-geral do Município, Elisângela Oliveira, a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, a secretária de Desenvolvimento Urbano e a Regularização Fundiária e Habitação, Manoela Rondon.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT