Feira da Família será realizada às terças-feiras em Várzea Grande

A tradicional Feira da Família (FAM) de Várzea Grande terá uma novidade a partir deste mês de outubro. O evento, que antes ocorria na primeira quinta-feira de cada mês, passa agora a ser realizado sempre na primeira terça-feira, na praça em frente à Prefeitura. A próxima edição será no dia 7 de outubro, das 8h às 18h, com almoço servido a partir das 11h, incluindo opções como strogonoff de frango, strogonoff de carne, batata recheada, americano burguer, burguer salada e espetinho completo.

A FAM reúne dezenas de expositores, com destaque para produtos frescos da agricultura familiar, artesanato, comidas típicas e um espaço de convivência que já se tornou ponto de encontro dos moradores.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, a iniciativa consolida-se como uma política pública permanente de valorização do pequeno produtor. “A Feira da Família representa muito mais do que um espaço de vendas. É uma ação que fortalece a agricultura familiar, gera renda, estimula práticas sustentáveis e promove um estilo de vida mais saudável para toda a população. Além disso, o contato direto entre produtores e consumidores fortalece a segurança alimentar e incentiva a economia circular”, destacou.

A prefeita Flávia Moretti (PL), que participa de todas as edições e costuma almoçar e comprar produtos no local, reforçou a importância da feira para a cidade. “A Feira da Família é um espaço que nos aproxima dos pequenos produtores e da nossa própria comunidade. Eu já tive a oportunidade de almoçar diversas vezes aqui e sempre levo para casa os produtos fresquinhos da agricultura familiar. Essa aprovação popular mostra que estamos no caminho certo, incentivando a produção local e garantindo qualidade para quem compra”, afirmou.

Kelly Enciso, coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal e responsável pela organização da feira, pontua que a Feira FAM é também um compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento rural e já se consolida como uma tradição de integração cultural, gastronômica e social no município. “Muitas pessoas já tem o contato dos nossos feirantes e durante o resto do mês continuam a adquirir produtos frescos e apreços acessíveis”, acrescenta.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT