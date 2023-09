Feira de Adoção contará com 10 filhotes de cães e gatos no Mercado do Porto

A Secretaria de Meio Ambiente, através da Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal, continua com ações para viabilizar um lar aconchegante e amoroso para os pets. No domingo (3), a partir das 9h, mais 10 filhotes, sendo 5 cãezinhos e 5 gatinhos estarão disponíveis na Feira de Adoção que acontece no Mercado do Porto. Na oportunidade, o público visitante e do entorno receberão informativos de conscientização sobre os cuidados e abandono de animais, numa iniciativa denominada Blitz Animal.

“A causa animal é de derreter o coração. Quem tem um pouquinho de amor e afeto sabe bem definir como é. Os bichinhos definitavamente cativam e emocionam. Cuidar é zelar, e ter um animalzinho em casa é dar mais vida, além de proporcionar um novo ritmo na dinâmica da casa. É um ato que envolve a todos os integrantes da família”, destacou a secretária adjunta de Bem-Estar Animal, Andrea de Melo.

Andrea sabe com propriedade como é essa paixão. O carinho com os bichinos é tanto que ela parece não se cansar. Além do ofício do trabalho, em casa ela ela tem vários animais de estimação.

Na últíma feira de adoção realizada no dia 20 de agosto no Mercado do Porto, sete animais foram adotados. E a Blitz também ganhou a receptividade das pessoas. Segundo Andrea, a campanha orientativa acompanhará os eventos a serem realizados pela Secretaria Adjunta de Bem Estar Animal para ampliar a conscientização da população.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT