Feira de adoção de cães e gatos é transferida para próxima terça-feira (5)

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realiza, no próximo dia 11 de dezembro, o 5º Pedal Ecológico da Semob. As inscrições poderão ser feitas a partir de quinta-feira (1), e podem ser realizadas com os seguintes opções de alimentos: 5 kg de arroz, ou quatro pacotes de açúcar, três litros de leite, dois litros de óleo ou ainda, dois pacotes de feijões nos locais: Ciclo Machado (lojas em Cuiabá e Várzea Grande), S2 Cuiabá e Suco Prats. O projeto “Pedal da Semob” que abarca profissionais, amadores e simpatizantes do esporte com bicicleta foi criado no inicio da primeira gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, e se tornou um sucesso.

O ponto de concentração dos ciclistas será no Parque das Águas às 5h, com saída às 6h, em direção à Comunidade São Jerônimo (28 km de Cuaibá). A Secretaria de Mobilidade disponibilizará um ônibus como opção de retorno após o almoço que será servido aos participantes.

Para a realização desse grande evento, a Semob conta com a ajuda de patrocínios de várias empresas privadas. Nesta edição, a Semob irá montar cestas básicas para serem distribuídas no mês do Natal. “Esse projeto, criado pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, tem duas finalidades, a de ajudar o próximo e fazer com que a população pratique esporte com essa opção de modalidade que é o pedal, tanto o ecológico quanto os que são realizados todas às terças-feiras, com saída da Orla do Porto. Desta vez, queremos entregar cestas básicas às famílias carentes neste Natal”, comentou o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego.

O coordenador do Pedal Semob, Raimundo Ribeiro, destaca que todas as edições do Pedal Ecológico foram um sucesso e com grande arrecadação de alimentos. “É um prazer para Semob, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, realizar esse tipo de evento que é social. Todas as vezes, conseguimos superar a meta em arrecadação de alimentos ficamos muito gratos, pois, não medimos esforços para cumprir essa ação que garante alimento na mesa de muita gente”, pontuou o agente de trânsito.

PEDAL DA SEMOB

Todas às terças-feiras, ocorre em Cuiabá, o ‘Pedal da Semob’, onde são pedalados entre 23 a 25 quilômetros pelos principais pontos turísticos da Capital. O ponto de partida ocorre na Orla do Porto, às 20h. O pedal não tem custo e as pessoas interessadas em participar, podem ir à Orla com sua bicicleta ou locar uma com as equipes de ciclismo parceiros, que ficam no local.

Para mais detalhes: siga a página no Instagram: @pedaldasemobcuiaba