Feira de Adoção Voluntária de Pets que ocorreria nesta terça-feira (06), na Praça Alencastro, é cancelada

A praça pública do bairro Terra Nova, situado na região Leste, recebe nesta segunda-feira (05) atividades de limpeza em toda sua área. A ação é realizada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e, seguindo um cronograma, foi iniciada no sábado (03). Mais de 20 operadores de limpeza estão empenhados na execução dos serviços.

Por meio dessa iniciativa, a Limpurb levou para o espaço de lazer os trabalhos de varrição, roçagem, capinação, pintura de meio-fio, além da poda de árvores. De acordo com o diretor-geral da empresa pública, Júnior Leite, esse tipo de ação é feito diariamente em diversas praças e parques municipais, visando garantir que o ambiente esteja sempre bem cuidado.

“Temos uma equipe que atua exclusivamente na limpeza de todos os espaços de lazer de Cuiabá. Seguindo um planejamento, conseguimos atender de cinco a sete estruturas por semana, de todas as regiões. É um trabalho diário, permitindo que esses locais estejam agradáveis para o uso do cidadão”, explica Júnior Leite.

O presidente da Associação de Moradores do Terra Nova, Anderson Matos, destaca que a praça foi completamente revitalizada pela gestão Emanuel Pinheiro, em 2020, beneficiando diretamente mais de 3 mil pessoas. Segundo ele, desde a inauguração, o espaço tem recebido o frequente cuidado da Administração Pública Municipal.

“Temos o privilégio de ter uma área completa, com equipamento que asseguram a integração social, a prática de atividades físicas, e lazer e diversão para todo público. Essa limpeza é de extrema importância, pois nossa praça é muito movimentada, temos o comércio local, e isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para frequentá-la”, disse Matos.

PIT STOP

Somado às ações diárias de limpeza, a Limpurb também intensificou sua atenção para o cuidado com os equipamentos dos espaços de lazer. Por meio do programa Pit Stop, a empresa pública atua com quatro equipes que, continuamente, executam reparos pontuais e garantem a preservação dessas estruturas.

O programa opera em duas frentes de trabalho, sendo uma destinada a ações leves e outra para a solução de demandas mais complexas. Seguindo um cronograma, as equipes são encaminhadas para as praças e parques públicos já com a missão de executar, imediatamente, as manutenções necessárias.