Feira de Adoção Voluntária de Pets tem nome dos mascotes definidos e todos os animais adotados em poucas horas

A primeira edição externa da Feira Voluntária de Pets, realizada pela Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA), no Parque Tia Nair, na capital, foi concluída com êxito, na tarde deste sábado (21), com todos os animais adotados logo em menos de uma hora de evento – tempo recorde, na capital.

Os presentes tiveram acesso ainda aos serviços gratuitos de aquisição de fichas de castração para cães e gatos e ponto de coleta de materiais recicláveis, com o objetivo de propagar a conscientização coletiva em prol da causa na cidade, especialmente, no combate aos casos de abandono e maus-tratos.

A chefe da Pasta, Andrea de Mello, comemorou o retorno positivo por parte da população que compareceu em massa ao evento e adiantou que novas edições estão previstas para ocorrer este ano. “Fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que compareceram aqui, onde muitas delas, chegaram com duas, três horas de antecedência. Nosso muito obrigada a todos que nos ajudaram. Mês que vem vamos ter o ‘Cão Folia’ e diversas outras feiras em 2023. Os nossos animais merecem tudo isso e muito mais”, disse.

A administradora Silvana Maria, adotou três animais da mesma família e relatou que foi ao vê-los, foi amor à primeira vista.”Quando chegamos aqui já começamos a interagir com eles. Nossa proposta, inicialmente, era levar só um, mas, quando soubemos que tinham mais dois da mesma linhagem, decidimos levar. A voz do coração falou mais alto”, relatou.

Ana Maria, de apenas oito anos, chegou até ao local na companhia dos pais e levou a pequena Amora para casa. “Já temos dois cachorros em casa. Eu pedi para o papai e a mamãe, eles deixaram. Ela vai ser minha nova amiga”, completou.

A grande novidade foi a divulgação antecipada de vídeos e álbuns com imagens dos bichinhos, abrindo as portas do Canil Municipal para a comunidade, por meio da publicação do registro de momentos espontâneos e descontraídos de cada um deles, que encantaram a todos. Além disso, foram distribuídos kits de cuidados domésticos e sorteio de brindes aos presentes, fruto de uma parceria firmada entre a gestão Emanuel Pinheiro e instituições privadas do segmento, como por exemplo, as empresas Bravecto, Tibi Mania, Tampatinhas Cuiabá e Rações Montenegro.