17/11/2023

Feira de mulheres empreendedoras acontece no Centro Geodésico

Neste dia 19, data que celebra o Dia do Empreendedorismo Feminino em Cuiabá, o Centro Geodésico da América do Sul – localizado na frente da Câmara Municipal de Cuiabá – recebe a “Feira Gastronômica e Cultural” do Movimento Conecta 21, que propõe uma agenda de atividades de conscientização da urgência da luta pela erradicação da violência contra a mulher.

As expositoras são microempreendedoras regionais, e o evento fortalece a valorização do empreendedorismo como alicerce que emancipa mulheres.



Com realização do Movimento Conecta Brasil, oriundo da ONG Lírios-MT e com apoio da vereadora Maysa Leão, a feira apresenta atrações culturais e gastronômicas, que tem entrada gratuita, iniciando às 17 horas deste domingo (19), que é véspera de feriado.



“Esse é o dia de uma lei da minha autoria que foi criada em 2021. Muitas vezes falamos muitas vezes de leis que são promulgadas, mas não são regulamentadas. Essa lei foi criada para que mulheres pudessem ter um suporte no empreendedorismo, a fim de terem uma emancipação financeira” relata a vereadora Maysa Leão.



O Movimento Conecta 21 dias de ativismo, atua pela erradicação da violência contra a mulher e garantia dos direitos humanos para as mulheres, através de uma mobilização educativa e de massa, que atualmente acontece em 159 países.



Em Mato Grosso, as atividades estão previstas para começarem no dia 19.11 e irem até o dia 10.12. Fazem parte do Conecta 21 no estado: Lírios-MT, ABMCJ-MT, Grupo Mulheres Do Brasil-MT, Até Quando?-MT, Defensoria Pública MT, Ampara Elas, Virada Feminina, Tribunal de Justiça MT, Polícia Militar MT, Polícia Civil MT, Guarda Municipal VG, GAAT-VG.



Serviço

Feira Gastronomia e Cultural

Data: 19/11/23 (Domingo)

Local: Câmara Municipal de Cuiabá

Horário: 17h00min às 20h00min

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT