Feira de Música fomenta debate sobre negócios e traz programação cultural neste fim de semana

Com uma programação de entretenimento e debates sobre artes e negócios no setor musical, ocorre neste fim de semana a Feira de Música de Mato Grosso (FeMus-MT), no Centro Cultural Casa Cuiabana. O evento começa na sexta-feira (03.03) e segue até domingo (05.03) com shows de artistas regionais, palestras, mesas temáticas, lançamentos e exibições de videoclipes, documentários e rodada de negócios.

Entre os convidados estão nomes reconhecidos no mercado musical, como o produtor e artista Barral Lima (MG) e a gestora de comunicação Amanda Bittar (SP). O evento é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), e tem a proposta de fomentar o mercado regional da música por meio do ambiente de negócios, redes de relacionamento e intercâmbio entre artistas, empresas e profissionais do setor.

O secretário adjunto de Cultura, Jan Moura, participa da mesa de abertura que irá tratar de políticas públicas e investimentos para o setor. “As feiras de música são uma ótima oportunidade de conectar artistas com produtores e curadores nacionais, e também é um espaço de troca e construção de conhecimento. O incentivo às ações como estas é extremamente importante, pois pode alavancar a carreira dos nossos artistas a uma projeção nacional e internacional. Além disso, atende aos desafios previstos no nosso plano estadual de cultura, de capacitação e do cenário musical de Mato Grosso”.

Outros temas que entram na pauta do evento são gestão de carreira, produção de clipes, rede de relacionamentos, a difusão da música, marcas e patrocinadores, além de uma contextualização sobre as perspectivas e entraves do mercado regional.

A Feira de Música conta também com uma programação de lazer, com shows e apresentações de artistas regionais selecionados em chamamento público. As atrações culturais ocorrerão na Casa Cuiabana e outros espaços parceiros como o Teatro Zulmira Canavarros, Garden Pub e Sarambi Bar.

Na sexta (03.03), a atração noturna será no Teatro Zulmira Canarros, com show de Pacha Ana, às 20h. Os artistas selecionados pela Feira se apresentam no sábado (04.03), a partir das 19h, na Casa Cuiabana e Garden Pub. Entre eles estão Mariana Borealis, Manas do Nortão, Mormaço Severino, Izafeh e Ju Grisólia.

No domingo (05.03), às 19h, noite de encerramento, a agência Lambuza Musical fará o lançamento de artistas que receberam consultoria de planejamento de carreira por meio de edital do Mato Grosso Criativo, da Secel. Entre eles estão Karola Nunes, Calorosa, Luisa Lamar e Paulo Monarco. O encerramento da noite será no Sarambi Bar, com apresentação do DJ Patrick Tor4.

A Feira da Música é realizada pelo Movimento Vambora com o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Secel, e apoio cultural do Sebrae, Sicredi, Assembleia Social e Bateras Beat.

Serviço:

Feira de Música de Mato Grosso

Data: 03 a 05 de março

Local: Centro Cultural Casa Cuiabana. Parte da programação cultural noturna será no Teatro Zulmira Canavarros, Garden Pub, Sarambi Bar

Ingressos: Programação gratuita na Casa Cuiabana. Nos demais espaços haverá cobrança de entrada de acordo com a programação da noite.

Mais informações: https://linktr.ee/femusmt ou instagram @femusmt e @vambora.mt