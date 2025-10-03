Cuiabá
Feira do Centro terá música, gastronomia e espaço kids neste sábado em Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá realiza neste sábado (4) a terceira edição da Feira do Centro, na tradicional Rua 13 de Junho. O evento, que já se consolida como uma alternativa de lazer e compras para famílias cuiabanas, vem sendo aperfeiçoado a cada edição e promete um sábado repleto de música, cultura, gastronomia e boas oportunidades de negócio.
Fruto de uma parceria entre a gestão municipal e o comércio em geral, a feira é parte de um esforço da Prefeitura para reativar a economia no centro histórico da cidade, uma região que há anos sofre com a perda de movimento diante da expansão comercial e de serviços nos bairros periféricos, hoje verdadeiras microcidades.
“O prefeito Abilio Brunini conseguiu perceber que a população precisava desse incentivo para voltar a frequentar o centro histórico com a família, e lançou a ideia da Feira do Centro”, destacou o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros. “Agora estamos aprimorando. São pelo menos oito secretarias atuando juntas para garantir organização, limpeza, segurança e uma programação diversificada”.
Compras e entretenimento
Nesta edição, o evento contará com feiras livres de ambulantes, artesãos e produtores locais, além de opções gastronômicas, espaço kids, atrações culturais e a possibilidade de novas experiências, como uma feira de antiguidades e a “Feira do Desapega”, onde o público poderá vender itens usados em bom estado.
“Estamos trabalhando para diversificar ao máximo. Se os carros antigos confirmarem presença, será mais uma atração. Mas já é certo que não vão faltar música, cultura e lazer. As famílias podem vir tranquilas, pois haverá toda a infraestrutura necessária, incluindo segurança pública, banheiros químicos e áreas cobertas”, completou Medeiros.
Durante o evento, o trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas ficará fechado para veículos das 7h às 16h, transformando a via em um espaço exclusivo para pedestres. A medida, além de oferecer segurança e conforto para o público, visa estimular o comércio local, especialmente os lojistas da região central.
Revitalização
Desde a primeira edição, a feira tem recebido avaliações positivas tanto de comerciantes quanto da população. Proprietários de lojas, vendedores ambulantes e feirantes relataram aumento no movimento e nas vendas, principalmente com a chegada de um novo público: famílias que buscam lazer ao ar livre com segurança.
A feira representa mais do que uma simples ação de comércio: é uma estratégia de reocupação urbana. A Prefeitura aposta na combinação de cultura, economia criativa e comércio para transformar o centro de Cuiabá em um ponto de encontro atrativo novamente.
“Queremos devolver vida ao coração da cidade”, disse o prefeito Abilio Brunini na primeira edição. “Se for bem aceita, vamos ampliar a iniciativa e torná-la permanente”.
A Feira do Centro acontece pelo terceiro sábados seguido, das 7h às 16h, e é aberta ao público. A expectativa para esta terceira edição é alta, tanto para quem vende quanto para quem vai em busca de lazer, cultura e boas compras.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra o movimento da Feira do Centro na Rua 13 de Junho, em Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura capacita fiscais em legislação de obras e novo Alvará Autodeclaratório
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP), promoveu, nesta terça-feira (30), uma capacitação voltada aos fiscais da Pasta sobre a legislação de obras e o funcionamento do Alvará de Obras Autodeclaratório.
A formação foi conduzida pela assessora especial Tatiane Cristine Silva Kono de Oliveira, analista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Planejamento Urbano (SMADES/SPDU), e pelo coordenador de Regulação e Fiscalização de Obras, Érico Cesar de Arruda e Silva.
Os técnicos explicaram que o Alvará de Obras Autodeclaratório é um documento eletrônico emitido automaticamente, com base nas informações declaradas pelo responsável técnico do projeto, neste caso, o arquiteto ou o engenheiro.
A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, destacou a importância de momentos de capacitação para o fortalecimento do trabalho em campo. “Nosso trabalho impacta diretamente na qualidade de vida do cidadão cuiabano e precisamos nos aperfeiçoar. É muito saudável nos aprimorarmos, entendendo a metodologia e todo o sistema. Eu conto com vocês também para detectar falhas e indicar sugestões de melhorias. Estamos aqui para que a Secretaria proporcione a melhoria da qualidade de vida do cidadão”, afirmou.
Durante o treinamento, Tatiane Cristine destacou o papel da fiscalização após o profissional informar à Prefeitura dados como índices urbanísticos, tamanho do terreno e características da construção. Segundo ela, após o sistema gerar o alvará de forma imediata, caberá à Secretaria de Ordem Pública verificar se as informações prestadas correspondem ao que está sendo construído.
“As visitas de fiscalização são feitas em pelo menos duas etapas: durante a execução da obra e, posteriormente, no momento do habite-se, quando a responsabilidade retorna para a Secretaria de Meio Ambiente.”
O responsável técnico e o autor do projeto podem ser responsabilizados caso informem dados falsos ou apresentem projeto em desacordo com a legislação. As sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a gravidade. “Se houver algum agravante, o proprietário do imóvel será corresponsável pelas informações prestadas no processo. Dependendo do caso, os responsáveis terão um prazo para regularização”, concluiu Tatiane Cristine.
Programa “Destrava Cuiabá”
Em março deste ano, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), sancionou o pacote “Destrava Cuiabá”, voltado à desburocratização de processos na construção civil e ao aceleramento do desenvolvimento urbano da capital. Uma das novas regras trata da criação do Alvará de Obras Autodeclaratório, que permite a engenheiros e arquitetos registrarem projetos de baixa e média complexidade diretamente na Prefeitura, sem necessidade de aprovação prévia.
#PraCegoVer
A imagem mostra a equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP) que participou da capacitação.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
CPI dos Débitos Previdenciários ouve diretor da Limpurb nesta quinta (2)
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Polícia Civil prende homem com histórico de agressão que seguia ameaçando a ex-esposa
A Delegacia da Polícia Civil de Comodoro, prendeu, nessa quinta-feira (2.10), um homem, de 29 anos, por violência doméstica praticada...
Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em Primavera do Leste
A Polícia Civil cumpriu nessa quinta-feira (2.10), em Primavera do Leste, um mandado de prisão preventiva contra um homem, de...
Alienação antecipada é medida eficaz contra o crime organizado
A alienação antecipada de bens apreendidos em ações penais envolvendo o crime organizado foi o tema central do segundo painel...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
