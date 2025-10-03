Feira do Centro terá música, gastronomia e espaço kids neste sábado em Cuiabá

Connect with us

A Prefeitura de Cuiabá realiza neste sábado (4) a terceira edição da Feira do Centro, na tradicional Rua 13 de Junho. O evento, que já se consolida como uma alternativa de lazer e compras para famílias cuiabanas, vem sendo aperfeiçoado a cada edição e promete um sábado repleto de música, cultura, gastronomia e boas oportunidades de negócio.

Fruto de uma parceria entre a gestão municipal e o comércio em geral, a feira é parte de um esforço da Prefeitura para reativar a economia no centro histórico da cidade, uma região que há anos sofre com a perda de movimento diante da expansão comercial e de serviços nos bairros periféricos, hoje verdadeiras microcidades.

“O prefeito Abilio Brunini conseguiu perceber que a população precisava desse incentivo para voltar a frequentar o centro histórico com a família, e lançou a ideia da Feira do Centro”, destacou o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros. “Agora estamos aprimorando. São pelo menos oito secretarias atuando juntas para garantir organização, limpeza, segurança e uma programação diversificada”.

Compras e entretenimento

Nesta edição, o evento contará com feiras livres de ambulantes, artesãos e produtores locais, além de opções gastronômicas, espaço kids, atrações culturais e a possibilidade de novas experiências, como uma feira de antiguidades e a “Feira do Desapega”, onde o público poderá vender itens usados em bom estado.

“Estamos trabalhando para diversificar ao máximo. Se os carros antigos confirmarem presença, será mais uma atração. Mas já é certo que não vão faltar música, cultura e lazer. As famílias podem vir tranquilas, pois haverá toda a infraestrutura necessária, incluindo segurança pública, banheiros químicos e áreas cobertas”, completou Medeiros.

Durante o evento, o trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas ficará fechado para veículos das 7h às 16h, transformando a via em um espaço exclusivo para pedestres. A medida, além de oferecer segurança e conforto para o público, visa estimular o comércio local, especialmente os lojistas da região central.

Revitalização

Desde a primeira edição, a feira tem recebido avaliações positivas tanto de comerciantes quanto da população. Proprietários de lojas, vendedores ambulantes e feirantes relataram aumento no movimento e nas vendas, principalmente com a chegada de um novo público: famílias que buscam lazer ao ar livre com segurança.

A feira representa mais do que uma simples ação de comércio: é uma estratégia de reocupação urbana. A Prefeitura aposta na combinação de cultura, economia criativa e comércio para transformar o centro de Cuiabá em um ponto de encontro atrativo novamente.

“Queremos devolver vida ao coração da cidade”, disse o prefeito Abilio Brunini na primeira edição. “Se for bem aceita, vamos ampliar a iniciativa e torná-la permanente”.

A Feira do Centro acontece pelo terceiro sábados seguido, das 7h às 16h, e é aberta ao público. A expectativa para esta terceira edição é alta, tanto para quem vende quanto para quem vai em busca de lazer, cultura e boas compras.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

