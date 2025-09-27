Feira do Centro terá segunda edição neste sábado, 27

A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realiza neste sábado (27) a segunda edição da Feira do Centro, transformando novamente a Rua 13 de Junho em um espaço exclusivo de lazer e comércio popular com as pessoas circulando livremente pela via pública que estará fechada para o tráfego de veículos.

O trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas ficará interditado para o evento entre as 7h e 16h, dando lugar a barracas de ambulantes, artesãos e feirantes, que oferecerão uma grande variedade de produtos ao público de todas as idades.

A segunda edição seguirá o mesmo formato, com espaço para comércio popular, gastronomia, artesanato e atrações culturais.

A iniciativa visa reativar a economia do centro histórico, além de proporcionar uma nova opção de lazer e compras para as famílias cuiabanas aos sábados.

Na primeira edição, realizada no último dia 20, o público aprovou a proposta e o espaço atraiu comerciantes, lojistas e ambulantes, que destacaram a oportunidade de ampliar as vendas e revitalizar o centro da capital.

A Feira do Centro tem como objetivo potencializar o movimento econômico e cultural da região central da cidade.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT