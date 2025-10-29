Connect with us

Cuiabá

Feira Emprega Transporte 2025 oferece mais de 2 mil vagas com contratação imediata em Cuiabá

Publicado em

29/10/2025

A capital mato-grossense se prepara para receber, no dia 30 de outubro, a Feira Emprega Transporte 2025, evento que vai reunir mais de 30 empresas e oferecer mais de 2 mil vagas de emprego com contratação imediata. A ação, realizada pelo SEST/SENAT Cuiabá em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, será realizada a partir das 8h, na sede do SEST/SENAT, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 5115, Bairro Parque Ohara.

Durante o evento, os candidatos poderão entregar currículos, participar de entrevistas e conhecer de perto as oportunidades disponíveis em empresas do setor de transporte e logística, um dos que mais geram empregos na capital. A Prefeitura de Cuiabá participará com um estande da Secretaria de Trabalho, divulgando as vagas atualizadas do sistema e oferecendo orientação profissional.

Além das oportunidades de emprego, a Feira contará com palestras sobre empregabilidade, coffee break, brindes e a presença de autoridades locais, empresários e representantes de sindicatos. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a geração de renda e a valorização do trabalhador.

“A nossa missão é conectar quem está em busca de uma oportunidade com as empresas que precisam contratar. A Feira Emprega Transporte é um exemplo claro do resultado que alcançamos quando o poder público e a iniciativa privada trabalham juntos por um mesmo propósito: gerar emprego e melhorar a vida das pessoas”, destacou o secretário municipal de Trabalho, Willian Campos.

A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo QR Code disponível nos materiais de divulgação ou no site sestsenat.org.br/feira-emprega-cuiaba-inscricao.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra ambiente de uma feira de empregabilidade promovida pelo Sine Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Servidores da Câmara de Cuiabá recebem homenagem em sessão solene ao Dia do Servidor Público

Published

12 minutos atrás

on

29/10/2025

By

Vinícius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
A manhã desta quarta-feira (29) foi marcada pelo reconhecimento aos trabalhos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cuiabá, durante uma sessão solene ao dia do servidor, comemorado na terça-feira, 28 de outubro. A iniciativa da Mesa Diretora do Poder Legislativo cuiabano buscou homenagear esses profissionais que, diariamente, servem ao cidadão. Na ocasião, foram entregues moção de aplausos aos 587 servidores pelo trabalho prestado à Casa.  
Com 42 anos de dedicação ao legislativo, o servidor público Pedro Ciríaco da Silva Filho, que atua na Secretaria de Patrimônio, destacou o orgulho de ter construído sua trajetória e contribuir para o bom funcionamento da instituição. 
“Foram mais de quatro décadas de muito trabalho, aprendizado e amor por esta Casa. A Câmara é como uma segunda família para mim, e ver o reconhecimento do nosso esforço é uma alegria imensa. Servir ao público é uma missão que levo com gratidão e responsabilidade”, disse.
A presidente da Casa de Leis, vereadora Paula Calil (PL), parabenizou os servidores que fazem o trabalho da Casa acontecer, muitas vezes longe dos olhos da sociedade, mas com ações que impactam diretamente a vida da população. 
“Ser servidor público é mais do que exercer uma função, é ter vocação para cuidar da cidade e das pessoas. Cada protocolo, cada projeto, e cada atendimento passa pelas mãos cuidadosas de quem têm compromisso com Cuiabá. Vocês são o coração que pulsa nos corredores da Câmara, o sorriso que acolhe e o espírito público que inspira”, afirmou a parlamentar.
A prefeita em exercício, Coronel Vânia Rosa (NOVO) esteve presente na solenidade e na oportunidade prestigiou os servidores e ressaltou o orgulho em fazer parte do serviço público por 18 anos. 
“Ser servidor é ser alicerce de todo o sistema, é servir ao público com amor, zelo e compromisso. Eu tenho orgulho de ser servidora pública desde os meus 18 anos e de ver a entrega de cada um de vocês, que fazem o trabalho com dedicação, mesmo longe dos olhos da população. Lutem por aquilo que é público, cuidem de si mesmos e continuem levando esse amor e essa responsabilidade todos os dias”, afirmou Vânia Rosa.
Emocionada, a servidora efetiva e coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda Fares, que representou os colegas durante a sessão solene, agradeceu à presidente Paula Calil, à Mesa Diretora e aos vereadores pela valorização da categoria. Fares destacou o orgulho de fazer parte do Legislativo cuiabano há cinco anos e a dedicação dos 87 servidores efetivos que diariamente se empenham para atender a população. 
“Nós escolhemos servir com amor e dedicação. É um orgulho dizer que trabalhamos na Câmara Municipal de Cuiabá, e tenho certeza que falo por todos os servidores. Agradeço pelo reconhecimento e por este momento de celebração tão importante para todos nós”, ressaltou.
Participaram da solenidade os vereadores Maysa Leão (Republicanos), Michelly Alencar (UNIÃO), Katiuscia Manteli (PSB), Dra Mara (Podemos), Alex Rodrigues (PV), Baixinha Giraldelli (SD), Dilemário Alencar (UNIÃO), Ilde Taques (PSB), Maria Avalone (PSDB), T. Cel Dias (Cidadania) e Samantha Íris (PL). Na tribuna, os parlamentares aproveitaram para prestar as homenagens aos servidores públicos da Câmara de Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Ranalli apresenta moção de apoio e elogia operação policial no Rio de Janeiro

Published

12 minutos atrás

on

29/10/2025

By

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli 

O vereador Rafael Ranalli (PL) apresentou uma Moção de Apoio ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e às forças de segurança fluminenses, em reconhecimento às ações de enfrentamento ao crime organizado. A moção será votada nesta quinta-feira (29) pela Câmara Municipal de Cuiabá.
“Aqui em Cuiabá a gente já homenageia a polícia que manda vagabundo para a vala. Então, todo o meu apoio é irrestrito ao governador, ao secretário e a todas as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro que, numa operação brilhante, mandaram para a vala mais de 115 bandidos”, declarou Ranalli.
O parlamentar também criticou a falta de apoio do Governo Federal nas ações de combate ao tráfico.
“A gente se deparou com falas do governador do Estado do Rio de Janeiro, que demonstrou, por meio de ofícios, ter pedido ajuda ao governo federal, mas teve o auxílio negado nas operações de combate ao tráfico no Rio de Janeiro”, criticou.
A moção ressalta o “compromisso inabalável” do governador Cláudio Castro com a segurança pública e sua dedicação em fortalecer a Polícia Militar e a Polícia Civil na proteção da população. O documento cita a megaoperação conjunta das forças policiais realizada no dia 28, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, que mobilizou cerca de 2.500 agentes e resultou em 121 mortes, incluindo quatro policiais.
Ranalli também lamentou as mortes de agentes durante o confronto, classificando a ação como um exemplo de “bravura e sacrifício em prol da paz social”.
A moção reconhece ainda a liderança do governador e das forças policiais na manutenção da ordem e da autoridade do Estado em áreas dominadas por facções, afirmando que o governo fluminense tem priorizado a efetividade da lei “mesmo diante da ausência de suporte federal”.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

