Cuiabá
Feira Emprega Transporte 2025 oferece mais de 2 mil vagas com contratação imediata em Cuiabá
A capital mato-grossense se prepara para receber, no dia 30 de outubro, a Feira Emprega Transporte 2025, evento que vai reunir mais de 30 empresas e oferecer mais de 2 mil vagas de emprego com contratação imediata. A ação, realizada pelo SEST/SENAT Cuiabá em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, será realizada a partir das 8h, na sede do SEST/SENAT, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 5115, Bairro Parque Ohara.
Durante o evento, os candidatos poderão entregar currículos, participar de entrevistas e conhecer de perto as oportunidades disponíveis em empresas do setor de transporte e logística, um dos que mais geram empregos na capital. A Prefeitura de Cuiabá participará com um estande da Secretaria de Trabalho, divulgando as vagas atualizadas do sistema e oferecendo orientação profissional.
Além das oportunidades de emprego, a Feira contará com palestras sobre empregabilidade, coffee break, brindes e a presença de autoridades locais, empresários e representantes de sindicatos. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a geração de renda e a valorização do trabalhador.
“A nossa missão é conectar quem está em busca de uma oportunidade com as empresas que precisam contratar. A Feira Emprega Transporte é um exemplo claro do resultado que alcançamos quando o poder público e a iniciativa privada trabalham juntos por um mesmo propósito: gerar emprego e melhorar a vida das pessoas”, destacou o secretário municipal de Trabalho, Willian Campos.
A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo QR Code disponível nos materiais de divulgação ou no site sestsenat.org.br/feira-emprega-cuiaba-inscricao.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra ambiente de uma feira de empregabilidade promovida pelo Sine Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
