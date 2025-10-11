Cuiabá
Feira no Centro é marcada por música e a retomada das ruas históricas de Cuiabá
Sob um sol de 40 graus e um calor humano ainda mais intenso, as ruas do centro histórico de Cuiabá voltaram a pulsar vida neste sábado (11), em mais uma edição da Feira do Centro. A cada acorde do grupo Choro de Rua ou batida dos Lambadeiros de Elite, o público se deixava levar pelo som, pela alegria e pela redescoberta dos espaços que, por tanto tempo, estiveram esquecidos.
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura e da de Turismo, vem insistindo em devolver às ruas históricas o brilho de outros tempos. A iniciativa da Feira no Centro, agora realizada no Calçadão da Galdino Pimentel, transformou o sábado em um encontro de música, gastronomia, livros, artesanato e boas conversas. “O Choro de Rua é um movimento voluntário de músicos profissionais e amadores que amam o choro brasileiro e acreditam que ele deve estar nas praças, nas ruas, no coração das cidades”, contou Andréu Moraes, representante do grupo, entre acordes de flauta e aplausos animados.
O público respondia com sorrisos. “Eu trabalho no centro e me surpreendi quando cheguei. Achei lindo ver o movimento, o som, os livros na calçada. Isso muda completamente a percepção de quem caminha por aqui”, disse Tamires Soares, mestranda em Geografia pela UFMT.
Os lojistas também perceberam o impacto. “O movimento hoje está bem acima do normal. Desde que começou esse projeto, a rua vem ganhando mais vida e novos públicos. Hoje a venda melhorou, e a gente vê gente curiosa entrando nas lojas”, contou Rafael Marlos, proprietário de uma loja de moda.
Para o secretário de Cultura, Jhonny Everson, o esforço é conjunto: “Temos buscado parceiros culturais que acreditam nesse processo de revitalização. A ideia é transformar o centro em um palco permanente de arte e convivência.” Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, reforçou o papel da iniciativa: “Queremos que as pessoas redescubram o centro, valorizem o comércio local e se sintam parte dessa história.”
E, entre os acordes de chorinho, o som dos passos e o burburinho das conversas, a sensação era de recomeço. O centro histórico de Cuiabá respira novamente, quente, vivo e cheio de vida, como a própria alma cuiabana.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Alunos da Unemat visitam a nova fotografia cuiabana no coração do Centro Histórico
O Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC) recebeu, neste sábado (11), uma visita especial: os alunos do curso de Artes Visuais da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), que vieram conhecer a exposição “Entreluzes – A nova fotografia cuiabana”, idealizada e produzida pelo fotógrafo Fred Gustavos. A mostra, que reúne 40 obras de artistas contemporâneos, abriu as portas não apenas para a nova cena fotográfica da capital, mas também para uma viagem no tempo entre câmeras analógicas, rádios antigos e histórias da cuiabania.
Os acadêmicos chegaram e se misturaram aos turistas que circulavam pelo centro histórico. Entre um clique e outro, puderam conhecer um pouco mais sobre os olhares que hoje traduzem a identidade visual e cultural de Cuiabá. A visita guiada pelo MISC também revelou o outro lado do museu, um espaço vivo, guardião da memória local e da transformação artística que pulsa em cada rua de pedra.
“É diferente pra nós, né? Eu sou aluna do curso de Artes Visuais da Unemat, e a gente conheceu alguns pontos históricos de Cuiabá. Está sendo ótimo”, contou Irenilda Almeida da Silva, que veio de Diamantino especialmente para participar do passeio. “O prefeito está tentando reanimar o centro, e precisa mesmo. A história vai se esvaindo, se a gente não cuidar, ela se acaba. É importante que alguém dê continuidade pra que ela não fique no esquecimento”, completou a estudante.
A mostra Entreluzes destaca a pluralidade da fotografia cuiabana contemporânea, com obras que exploram temas como memória e ancestralidade, identidade, gênero, meio ambiente e as urgências do presente. O projeto foi contemplado pelo edital AUFA de Fomento à Cultura de 2024, via Lei Aldir Blanc e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da SECEL-MT.
Fred Gustavos, curador da exposição, destaca que o objetivo é “dar visibilidade a novos talentos que compõem uma cena vibrante e ousada”. A visita dos alunos da Unemat, nesse contexto, reafirma o papel do MISC como um espaço de aprendizado e inspiração, um ponto de encontro entre o passado preservado e o futuro criativo da arte cuiabana.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Fiscalização da Sorp resulta em demolição de obra irregular e multa por calçada obstruída
A Secretaria de Ordem Pública (Sorp) embargou e demoliu posteriormente a construção irregular de um muro de arrimo em área pública. Na mesma ação, um caminhão estacionado sobre a calçada foi autuado e multado em R$ 1.228,37 por obstrução do passeio público.
A irregularidade foi identificada a partir de uma denúncia registrada no sistema Web Denúncia da Sorp, disponível no endereço: https://sorp.cuiaba.mt.gov.br.
Conforme o coordenador de Regulação e Fiscalização de Obras, Érico César de Arruda e Silva, a fiscalização realizou uma vistoria na área localizada na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá. Na ação, a obra foi embargada e foi emitida uma notificação para a retirada do caminhão. Após o prazo legal, como não houve manifestação por parte do responsável, a fiscalização executou a demolição do muro e lavrou auto de infração.
“Essa ação fiscal que realizamos, em relação ao caminhão, teve como base o artigo 241 da Lei Complementar nº 004/92, que proíbe expor ou depositar qualquer item sobre a calçada. Já em relação ao muro de arrimo, o embasamento foi feito com base no artigo 26 da Lei Complementar nº 516/22, pois a construção estava localizada em uma área pública classificada como PGM [Padrão Geométrico Mínimo], que delimita os espaços destinados às edificações”, explicou Érico.
Ainda sobre o caminhão estacionado na calçada, o coordenador informou que, após a finalização dos trâmites processuais, com ganho de causa para a Pasta, será realizada a remoção do veículo.
Com o novo sistema Web Denúncia, a Secretaria de Ordem Pública reduziu em 67% o tempo de atendimento às denúncias da população. O tempo médio de resposta caiu de 32,18 para 10,52 dias. Entre as principais demandas registradas estão: denúncias de terrenos sujos, ocupação irregular de calçadas, obras sem licença, poluição sonora, publicidade irregular e poda de árvores sem autorização.
Como denunciar:
Para acessar o serviço, é necessário realizar um cadastro básico, que permitirá o acompanhamento da denúncia. O primeiro passo é clicar no botão “Cadastre-se” e preencher as seguintes informações: nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso. Todos os dados são mantidos em sigilo.
#PraCegoVer
A foto mostra a ação de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública, realizada em área pública na Avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá, com o apoio da Polícia Militar.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
