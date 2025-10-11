Feira no Centro é marcada por música e a retomada das ruas históricas de Cuiabá

Sob um sol de 40 graus e um calor humano ainda mais intenso, as ruas do centro histórico de Cuiabá voltaram a pulsar vida neste sábado (11), em mais uma edição da Feira do Centro. A cada acorde do grupo Choro de Rua ou batida dos Lambadeiros de Elite, o público se deixava levar pelo som, pela alegria e pela redescoberta dos espaços que, por tanto tempo, estiveram esquecidos.

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura e da de Turismo, vem insistindo em devolver às ruas históricas o brilho de outros tempos. A iniciativa da Feira no Centro, agora realizada no Calçadão da Galdino Pimentel, transformou o sábado em um encontro de música, gastronomia, livros, artesanato e boas conversas. “O Choro de Rua é um movimento voluntário de músicos profissionais e amadores que amam o choro brasileiro e acreditam que ele deve estar nas praças, nas ruas, no coração das cidades”, contou Andréu Moraes, representante do grupo, entre acordes de flauta e aplausos animados.

O público respondia com sorrisos. “Eu trabalho no centro e me surpreendi quando cheguei. Achei lindo ver o movimento, o som, os livros na calçada. Isso muda completamente a percepção de quem caminha por aqui”, disse Tamires Soares, mestranda em Geografia pela UFMT.

Os lojistas também perceberam o impacto. “O movimento hoje está bem acima do normal. Desde que começou esse projeto, a rua vem ganhando mais vida e novos públicos. Hoje a venda melhorou, e a gente vê gente curiosa entrando nas lojas”, contou Rafael Marlos, proprietário de uma loja de moda.

Para o secretário de Cultura, Jhonny Everson, o esforço é conjunto: “Temos buscado parceiros culturais que acreditam nesse processo de revitalização. A ideia é transformar o centro em um palco permanente de arte e convivência.” Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, reforçou o papel da iniciativa: “Queremos que as pessoas redescubram o centro, valorizem o comércio local e se sintam parte dessa história.”

E, entre os acordes de chorinho, o som dos passos e o burburinho das conversas, a sensação era de recomeço. O centro histórico de Cuiabá respira novamente, quente, vivo e cheio de vida, como a própria alma cuiabana.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT