Feirão de Emprego no Pedra 90 conquista oportunidade de trabalho para 80 mulheres

Em três dias do 3º Feirão de Empregos no CRAS Pedra 90, a Secretaria Municipal da Mulher, sob liderança da secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, encaminhou 80 mulheres para processos seletivos de empresas parceiras. A ação, que integra o “Projeto Secretaria da Mulher em Ação”, continua neste sábado (14), das 8h às 12h30, na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi, com a oferta do balcão de empregos, cursos gratuitos e distribuição de roupas pelo Armário Solidário.

Realizado nos dias 09, 11 e 13 de junho, o 3º Feirão de Empregos atendeu mulheres dos bairros Pedra 90, Jardim Industriário e Nova Esperança, com apoio de diversas empresas, inclusive da região, ofertando mais de 600 vagas de trabalho.

A coordenadora da Secretaria da Mulher, Caroline Fernandes, destacou que o evento levou oportunidades diretamente aos bairros mais afastados, fortalecendo a autonomia feminina. “O objetivo da Secretaria da Mulher, representada pelas secretárias Hadassah e Stefanya Paiva (secretária-adjunta), é ampliar o acesso ao emprego e contribuir para que as mulheres superem situações de vulnerabilidade, principalmente a violência patrimonial”, afirmou.

Eliane Cristina de Souza, moradora do Pedra 90, compareceu ao feirão após indicação de uma amiga. “Fui muito bem atendida. Estou há seis meses sem trabalho, e aqui tive a chance de deixar meu currículo. Saio esperançosa”, relatou. Já Maria Madalena, também moradora do bairro, buscava uma vaga como técnica de enfermagem. “Me formei no ano passado e quero muito atuar na área da saúde. Agora é torcer para ser chamada”, contou.

O atendimento no feirão de empregos foi feito de forma personalizada. As candidatas preencheram fichas com preferências e horários disponíveis. Em seguida, foram triadas para as vagas compatíveis e tiveram os currículos encaminhados às empresas. No local, o Sine Municipal também disponibilizou mais de 300 vagas de emprego, abrangendo diversas áreas e destinadas a homens e mulheres.

A ação no CRAS Pedra 90 conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL Cuiabá), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), da Secretaria de Agricultura e Trabalho, do Sine Municipal, do Shopping Estação, do Grupo Pereira, do Grupo Solar Coca-Cola, da ACCuiabá (Associação Comercial de Cuiabá), da Infinity Assessoria Empresarial, do Grupo Moveup, do Shopping Pantanal, Moda Verão, Lojas Gazin Pedra 90, Instituto Visão Solidária, Tonon, Grande RH e Fleck Assessoria/RH.

#PraCegoVer

A foto mostra mulheres sendo atendidas no 3º Feirão de Empregos realizado no CRAS Pedra 90.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT