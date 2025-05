Feirão de Empregos oferece mais de 300 vagas até sexta-feira

Parceria está possibilitando postos de trabalho tanto para quem quer ingressar no mercado, quanto para quem precisa ser recolocado

Começou nesta segunda-feira, 19 de maio, o “Trabalha VG”, grande feirão de empregos promovido pela Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo (SMDETT), em parceria com o Sine-VG, o Várzea Grande Shopping e o Comper. A ação faz parte da programação oficial do aniversário de 158 anos de fundação de Várzea Grande e segue até sexta-feira, dia 23, oferecendo mais de 300 vagas de trabalho para quem busca oportunidades de ingresso ou recolocação no mercado.

O feirão acontece no segundo andar do Várzea Grande Shopping, das 10h às 18h, e reúne empresas parceiras que estão com vagas abertas em diversos setores. O evento é voltado para todos os públicos, incluindo pessoas acima dos 50 anos e pessoas com deficiência (PCDs).

“Esta é uma oportunidade única, principalmente para quem está há algum tempo fora do mercado de trabalho, inclusive pessoas com mais de 50 anos ou PCDs. O ‘Trabalha VG’ abre portas e valoriza todos os perfis profissionais”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá.

Além do feirão de empregos, a Secretaria também promove uma série de atividades especiais ao longo do mês em comemoração ao aniversário do Município, a exemplo do lançamento do documentário “Som da Raiz”, capacitação de servidores públicos em Inteligência Artificial e a Semana do MEI.

“É muito importante que as pessoas participem do “Trabalha VG” é uma porta de acesso à dignidade, geração de renda e valorização do talento local. Reforçamos o convite a todos os interessados em iniciar uma nova jornada profissional ou dar o próximo passo na carreira. Traga seu currículo, atualize suas informações e participe”, convida Mário Quidá.

Confira a programação ofertada em parceria com o Várzea Grande Shopping e parceiros no aniversário de 158 anos da cidade:

Quarta-feira, 21/05 – Lançamento do documentário “Som da Raiz” – No cinema do Várzea Grande Shopping, às 10h30. Produzido pela Associação de Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT) com apoio da Lei Paulo Gustavo e da SMDETT, o filme homenageia a riqueza musical do estado de Mato Grosso.

Quinta e sexta-feira, 22 e 23/05 – Capacitação de Servidores Públicos – Também no cinema do shopping, das 8h às 12h, a capacitação abordará o tema “Inteligência Artificial na Gestão Pública: Eficiência, Transparência e Inovação”, com o objetivo de modernizar e otimizar os serviços da administração municipal.

De 26 a 28 de maio – Semana do MEI – Ainda no segundo andar do Várzea Grande Shopping, das 10h às 18h. Serão oferecidos atendimentos e orientações sobre como abrir uma empresa, regularização de CNPJs, emissão de notas fiscais e como buscar recursos para empreender.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT