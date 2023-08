“Feirinha Legal” da ALMT é retomada com produtos orgânicos e preços atrativos

A “Feirinha Legal” de produtos orgânicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) está de volta. A exposição está marcada para ocorrer todas as quintas-feiras, das 7 às 16h, no estacionamento da Casa de Leis. Oriundos da agricultura familiar as frutas e verduras são comercializadas pelos produtores rurais dos municípios Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio do Leveger, Dom Aquino, Chapada dos Guimarães e Rosário Oeste, que integram a Cooperativa de Produtores Familiares de Várzea Grande (Coopeveg).

De inciativa da deputada estadual Janaina Riva (MDB), e com o apoio da Mesa Diretora, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), a “Feirinha Legal” foi retomada devido ao grande interesse por parte dos servidores da ALMT e público da região do Centro Político e Administrativo (CPA).

“Depois de algumas reuniões com a Secretaria geral da Casa, resolvemos retomar a feira e trazer a exposição para as quintas-feiras (antes era as sextas-feiras), para melhor atender os servidores. Estamos estendendo o convite também a o público externo do CPA. Outras instituições aqui da região já promovem a feira de produtos orgânicos e inorgânicos, explicou a Chefe de gabinete da deputada Janaina Riva, Quezia R. C. Limoeiro.

A servidora afirmou também que, além de fomentar a agricultura familiar com produtos regionais, a ALMT está fomentando o comércio de frutas e verduras com preços mais atrativos, pois são vendidos diretamente do produtor para o consumidor final”, disse Quezia.

O presidente da Coopevag, Laudêncio Bispo, destacou que, para os produtores rurais é importante essa parceria com a ALMT. “Hoje estamos retomando esse projeto com a Assembleia Legislativa, fortalecendo a agricultura familiar e apresentando produtos frutas, verduras, legumes e folhosas orgânicas, diretamente da horta do pequeno produtor para a população produzidos em diversos municípios da baixada cuiabana.