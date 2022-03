FEMEC 2022: Presidente do Sistema FAEMG defende fortalecimento das cadeias do agro

“O Sistema FAEMG se orgulha de estar aqui vendo uma feira desta, do tamanho que somos. Temos que levantar a cabeça, o Brasil precisa de nós”, disse o presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos, Antônio Pitangui de Salvo, na abertura da Feira do Agronegócio Mineiro (FEMEC) nesta terça-feira (22). Em seu discurso, ele destacou a necessidade de fortalecer os elos das diversas cadeias do agro brasileiro e mineiro.

“Temos que ter estratégias juntos, para um futuro breve que nos exige urgência neste momento pós-pandemia e agora com os problemas da guerra, onde poderão faltar nutrientes básicos para as nossas plantas e animais. Precisamos planejar mais para fazer o Brasil continuar crescendo e sendo o país que sempre desejamos para nós e para os nossos filhos”, disse.

A solenidade de abertura da feira também contou com as presenças do governador Romeu Zema, do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, da secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, além de deputados federais e estaduais e outras autoridades. O presidente do Sindicato Rural de Uberlândia e anfitrião do evento, Thiago Silveira, relembrou que a feira começou pequena, mas com o ideal de representar a agricultura de Minas Gerais. “E hoje nós temos a oportunidade e privilégio de ver este parque repleto de máquinas, com mais de 215 empresas e as principais instituições financeiras participando”, afirmou.

A solenidade também contou com a entrega dos certificados do Certificaminas Café e a assinatura do Termo de Cooperação para Desenvolvimento do Polo Agromineral de Uberlândia.

A FEMEC segue até sexta-feira (25), com entrada e estacionamento gratuitos, no Parque de Exposições Camaru. Com 160 metros quadrados, o estande do Sistema FAEMG está localizado no Pavilhão do Agronegócio e conta com sala de oficinas, sala multiuso e espaço lounge. O local ficará aberto durante todo o evento, das 9h às 20h.

Confira a programação para os próximos dias:

Dia 23 de março (quarta-feira)

Apresentação do Projeto Redescobrir e das Comissões de Leite e Cana-de-açúcar

9h – Reunião do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Programa AgroPlus

10h às 11h – 1ª turma

17h às 18h – 2ª turma

Apresentação com o gerente de agronegócio, Caio Coimbra

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Oficinas de Pecuária de Precisão

14h às 16h – 1ª turma

16h30 às 18h30 – 2ª turma

Instrutora: Flaviane Afonso Ferreira

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

15h30 – Mesa Redonda com Dr. Marcos Fava Neves e convidados:

Antônio Pitangui de Salvo – Presidente do Sistema FAEMG e pecuarista; Gabriel Junqueira – CEO da Bioenergética Aroeira; Júlio César Pereira Junior – produtor de soja e milho; Thiago Silveira – presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, produtor de leite e suinocultor.

FIP Paisagens Rurais

15h30 – Palestra de apresentação dos trabalhos e resultados do projeto, com o coordenador Ricardo Tuller.

Local: Espaço Pecuária

Palestra Mercado do Leite e Previsibilidade de Preços

17h – com Jonadan Ma – Presidente da Comissão Técnica de Leite do Sistema FAEMG

Local: Espaço Pecuária

FAEMG Sustentável

17h30 – Palestra: Manejo do Solo e da Água – Ações do Sistema FAEMG para o produtor rural com Guilherme Oliveira – Analista de Meio Ambiente da FAEMG

Local: auditório do Pavilhão do Agronegócio

Degustações de Cachaça

17h30 e 19h30 – no Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Dia 24 de março (quinta-feira)

Programa AgroPlus

10h às 11h – 1ª turma

17h às 18h – 2ª turma

Apresentação com o gerente de agronegócio, Caio Coimbra

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Oficinas de Pecuária de Precisão

14h às 16h – 1ª turma

16h30 às 18h30 – 2ª turma

Instrutora: Flaviane Afonso Ferreira

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Degustações de Cachaça e Café

16h, 18h e 19h30 – Café

17h30 e 19h30 – Cachaça

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Dia 25 de março (sexta-feira)

Programa AgroPlus

9h às 10h – 1ª turma

14h às 15h – 2ª turma

16h às 17h – 3ª turma

Apresentação com o gerente de agronegócio, Caio Coimbra

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Oficina de Pecuária de Precisão

10h às 12h – Turma única

Instrutora: Flaviane Afonso Ferreira

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

Degustações de Café

14h e 16h

Local: Estande do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos