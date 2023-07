Feriado: Expediente na Comarca de Peixoto de Azevedo estará suspenso nesta quinta e sexta-feira

Representantes da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ-MT) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (Politec) debateram mecanismos para otimizar os procedimentos periciais demandados pela Justiça em processos judiciais. O encontro ocorreu no gabinete do corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira, segunda-feira (17 de julho). Representantes da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ-MT) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (Politec) debateram mecanismos para otimizar os procedimentos periciais demandados pela Justiça em processos judiciais. O encontro ocorreu no gabinete do corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira, segunda-feira (17 de julho).

A necessidade de estabelecer parâmetros para a solicitação do “Exame de Verificação de Locutor”, realizado pela Gerência de Áudio e Vídeo da Politec-MT, que enfrenta problemas de congestionamento para a execução, a criação de fluxo para retirada de material periciado e liberação de laudos para o Judiciário e o fluxo das comunicações oficiais entre as instituições foram as pautas da reunião.

Estiveram presentes no encontro, os juízes-auxiliares da CGJ, Lídio Modesto e Emerson Cajango, o diretor geral da Politec, Rubens Okada, o diretor metropolitano de criminalística, Roberto Emanuel Mendes, o gerente de Áudio e Vídeo, Alexandre Festa, e a coordenadora de perícia internas, Daniella Abreu.

O diretor geral da Politec, Rubens Okada, explanou sobre a atual estrutura da Politec, a expectativa de investimentos para os próximos anos e o desejo de garantir a contínua melhoria dos serviços periciais prestados à Justiça do Estado de Mato Grosso. “Nós temos que atender o Poder Judiciário da melhor forma possível. Essa reunião teve o intuito de equalizar as demandas e nosso tempo de resposta, melhorar nosso atendimento em relação ao que a Justiça espera, pois atendendo de maneira satisfatória o Judiciário, estaremos prestando melhor serviço para a população”, afirmou.

O corregedor enfatizou que é fundamental garantir a celeridade e a qualidade nas perícias técnicas, a fim de que os magistrados possam contar com elementos robustos para embasar suas decisões. Ouviu as demandas e sugeriu encaminhamentos para a criação de parâmetros para a solicitação dos serviços da Politec. “Quanto menos burocracia e mais celeridade melhor para a sociedade mato-grossense. Estamos de portas abertas para ouvir as sugestões dos servidores e encontrar soluções que auxiliem para um sistema de justiça cada vez mais sólido, assegurando o respeito ao devido processo legal e o pleno acesso à justiça para todos”.

#ParaTodosVerem: Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência. Fotografia colorida da reunião. O corregedor está na sentado na cabeceira da mesa e gesticula enquanto conversa com os representantes da Politec.

Alcione dos Anjos

Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT