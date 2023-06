Feriado municipal: comarca de Barra do Garças suspende expediente nessa terça-feira

É com pesar que o Poder Judiciário de Mato Grosso comunica o falecimento da servidora Elza Bernadete Humberger, da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, ocorrido nesta segunda-feira (12 de junho).

Dona Elza tinha 72 anos e as causas de sua morte foram choque séptico, sepse (agravamento de infecção), diabetes e obesidade, de acordo com o atestado de óbito.

Ela era muito querida e admirada pelos colegas de trabalho. Sua história foi contada pela Coordenadoria de Comunicação no Dia da Mulher em 2021.

Mãe de cinco filhos, avó de 17 netos e bisavó de 8 bisnetos, Elza começou a trabalhar aos 14 anos como professora. Mais tarde, comandou a área de tráfego de uma empresa de transporte rodoviário, enquanto estudava à noite. Criou os filhos e ajudou a criar os netos e bisnetos.

Aos 47 anos, prestou o concurso do Poder Judiciário como agente de serviços gerais e foi nomeada no ano seguinte, começando sua história no Poder Judiciário de Mato Grosso em 1999. Aos 53 anos, após cursar a faculdade de Letras e fazer vários cursos de qualificação, tornou-se auxiliar judiciária da 2ª Vara Cível, onde permaneceu trabalhando até se aposentar.

Ela dizia que sempre seguia seu coração para fazer suas escolhas de vida, mesmo quando as pessoas a desmotivavam ou diziam que ela estava velha demais para fazer o que desejava.

O velório será realizado em Várzea Grande, na Capela Santo Antônio, Sala 1, a partir das 17h. A capela está localizada na Avenida Alzira Santana, nº 501, Nova Várzea Grande.

À família enlutada, as condolências do Poder Judiciário de Mato Grosso.





#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagem: foto vertical colorida de dona Elza sentada olhando para a câmera e sorrindo. Ela é uma mulher branca, com cabelos grisalhos e usa óculos.

Mylena Petrucelli

Núcleo de Comunicação Interna

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT