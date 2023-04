Feriado municipal: Comarca de Campinápolis estará com expediente suspenso nesta quarta-feira

Policiais militares do 16º Batalhão prenderam, na noite desta terça-feira (18.04), cinco homens por formação de quadrilha e tráfico ilícito de drogas, no KM 651 da BR-158, no município de Nova Xavantina (658 km de Cuiabá).

Na ação, foram apreendidos quatro tabletes de maconha, um de cocaína, cinco aparelhos celulares e um veículo Toyota Yaris, utilizado no transporte dos entorpecentes.

Durante patrulhamento, a equipe do Grupo de Apoio da Polícia Militar de Nova Xavantina, flagrou um veículo em alta velocidade, cruzando Avenida Rio Grande do Sul, sentido BR, com cinco ocupantes em atitude suspeita.

No momento em que a viatura se aproximou do veículo, o motorista saiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição policial na rodovia federal, onde os polciais conseguiram realizar abordagem do carro.

Durante busca no veículo, os policiais encontraram quatro tabletes de maconha pesando aproximadamente dois quilos e um tablete de cocaína de pouco mais de 300 gramas. Os aparelhos celulares dos suspeitos e o veículo foram apreendidos.

Três dos homens são da cidade de Água Boa, para onde a droga supostamente seria entregue. Os integrantes da quadrilha e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

