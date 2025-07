Ferramenta para oferta de vagas amplia mercado de trabalho em Várzea Grande

Tecnologia gratuita vai servir de termômetro para mensurar a dinâmica da economia local: Quanto mais empregos, mais empresas estão chegando e ou expandindo

Os várzea-grandenses em busca de novas oportunidades ou de reinserção no mercado formal de trabalho – aquele com carteira assinada – acaba de ganhar uma nova frente de busca por vagas. Com apoio da Prefeitura de Várzea Grande, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo e da Assistência Social, está lançada a plataforma ‘CDL+empregos’.

Visto como um balcão de empregos online, a ferramenta possibilitará que o munícipe se inscreva gratuitamente no portal, facilitando a oferta e a busca de vagas de empregos na região.

Conforme os secretários municipais que participaram do lançamento, ontem (22), essa ferramenta online vai servir de termômetro para avaliarmos o quanto as frentes de trabalho estão crescendo, refletindo a chegada de novos empreendimentos e o melhor, ampliação dos negócios já existentes em Várzea Grande.

Conforme o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL-VG), Luís Roberto, o portal foi desenvolvido para sanar necessidades do setor empresarial e pôr fim à dificuldade de acesso ao primeiro emprego na cidade, bem como, ser um apoio ao empregador que deseja recrutar novos talentos.

“O CDL+emprego está ligado ao futuro de Várzea Grande. Nós somos a bola da vez, temos muitas industrias a serem instaladas. A nossa ferramenta vem para facilitar esse encontro de duas frentes, a que procura, ou seja, o candidato, e que oferta, nesse caso os recrutadores. Ofertaremos diversas áreas. A prefeitura nos auxiliou grandemente nesse lançamento e produção interna do projeto, ela sempre nos auxiliou e possibilitou o que era possível e impossível”, celebrou Luís.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá, afirma que a parceria promoverá o fortalecimento da economia formal do Munícipio e vai ainda dar visibilidade e dimensionar a nova fase que a cidade vive com crescimento industrial e econômico, elogiando a iniciativa.

“Esse é mais um passo importante rumo ao desenvolvimento social e econômico de Várzea Grande. A parceria entre a Prefeitura e a CDL de Várzea Grande, nos permite entregar à população uma ferramenta moderna, gratuita e acessível para geração de empregos: a plataforma CDL+emprego. Essa iniciativa vai ao encontro do que temos defendido e construído diariamente: um Município que cria oportunidades reais para sua gente, conectando talentos às vagas existentes, apoiando o comércio, a indústria, os serviços e o empreendedorismo locais”, pontuou o secretário.

Quidá lembra que as vagas ofertadas semanalmente pelo Sine Municipal devem bater recorde neste mês de julho. “Vamos aguardar o fechamento do mês, mas foram semanas seguidas com quase 500 vagas sendo ofertadas”, comemorou.

Para a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, está otimista com a proposta. A secretária expandiu a possibilidade de formação dos cadastros. “Com a participação das assistentes sociais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) será possível acrescentar perfis de candidatos com perfil e os inserir no balcão online. Com perfil mais detalhado, as chances de efetivação de contratos de trabalho só aumentam”. E acrescentou: “Reforçamos a importância da parceria da CDL, junto com a Prefeitura de Várzea Grande. É através dela que vamos poder encaminhar as pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir daí, o acesso se torna mais acessível”, defendeu a secretária.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, lembrou o quanto a atração de empresas e negócios se estagnou na cidade nos últimos anos. “Geração de emprego e renda, capacitação dos trabalhadores para melhorias dos salários e do poder de compra, são pautas dessa gestão e já contabilziamos resultados”.

Para se candidatar às vagas os interessados precisarão buscar o site: cdlmaisemprego.com.br, clicar no banner inicial descrito ‘quero me candidatar’ e na aba seguinte fornecer os dados pessoais como RG, CPF e o telefone. A partir daí o candidato terá acesso a todas as oportunidades disponíveis e procurar a que mais se próxima do seu perfil.

Haverá também o recrutamento automático, quando necessário, caso a empresa se interesse pelo perfil do futuro colaborador.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT